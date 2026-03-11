Montilla acoge a cerca de 200 acuarelistas de más de veinte países



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla acoge a lo largo de la jornada de hoy a 186 artistas de más de veinte países con motivo del Rally de Acuarela del Festival Internacional de Acuarela Córdoba 2026, una cita que convertirá a la localidad en escenario internacional de la pintura al aire libre dentro de un programa cultural que se desarrollará en distintos municipios de la provincia.El Ayuntamiento de Montilla participará en esta nueva edición del Rally de Acuarela, integrado en el Festival Internacional de Acuarela Córdoba 2026, que reunirá en la ciudad a creadores procedentes de más de veinte países. A lo largo de toda la jornada, los participantes trabajarán en diferentes enclaves estratégicos del municipio, interpretando su arquitectura, sus plazas y sus tradiciones a través de la técnica de la acuarela.Además, el formato del rally se inspira en los encuentros de pintura, una modalidad que propone la creación de obras en el propio lugar y en un tiempo limitado. Esta dinámica artística permite poner en valor el patrimonio histórico, la identidad local y la riqueza paisajística de cada ciudad anfitriona, al tiempo que ofrece a los artistas la oportunidad de captar en directo la esencia del entorno urbano y cultural.El evento forma parte del programa oficial del Festival Internacional de Acuarela Córdoba 2026, que se desarrollará entre el 10 y el 15 de marzo en distintos municipios de la provincia. La programación arrancó ayer en Priego de Córdoba, donde se dieron cita 175 artistas internacionales, antes de continuar con otras jornadas que situarán a diferentes localidades cordobesas como escenario de esta disciplina pictórica.En ese sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, destacó la importancia cultural y promocional que tiene para la ciudad formar parte de este circuito internacional. La responsable municipal señaló que “Montilla vuelve a situarse en el mapa internacional del arte gracias a un evento que combina creatividad, patrimonio y participación ciudadana. Que 186 artistas de más de 20 nacionalidades pinten nuestras calles y plazas es una oportunidad extraordinaria para proyectar nuestra identidad cultural al mundo”.Asimismo, la edil subrayó el valor de la cultura como herramienta de desarrollo para el territorio y afirmó que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura como motor de desarrollo local, capaz de generar dinamización económica y atracción turística”.Por otro lado, desde el Consistorio se anima a la ciudadanía a participar activamente en esta jornada cultural, acercándose a los distintos puntos de trabajo donde los artistas desarrollarán sus obras. De este modo, vecinos y visitantes podrán contemplar en directo el proceso creativo de los pintores, en una experiencia abierta y accesible para todos los públicos.Con esta cuarta edición, el Festival Internacional de Acuarela Córdoba reafirma su compromiso con la cultura como herramienta de proyección exterior. La iniciativa busca fortalecer la imagen cultural de la provincia y consolidar a Montilla como un enclave destacado dentro del circuito internacional del arte al aire libre.