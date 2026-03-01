Centenares de vecinos dan su último adiós al bibliófilo Manuel Ruiz Luque

Centenares de vecinos dieron ayer tarde suen la Parroquia de San Francisco Solano, donde el sepelio de este ilustre vecino,y Medalla de Andalucía, congregó a familiares, representantes institucionales y numerosas personas vinculadas al mundo de la cultura y de la comunicación que quisieron rendir homenaje a quien dedicó su vida a la defensa y difusión del patrimonio bibliográfico.El templo patronal acogió una emotiva ceremonia que evidenció el profundo pesar que el fallecimiento de Manuel Ruiz Luque ha provocado en la ciudad que retrató durante cerca de siete décadas. La presencia masiva de vecinos, junto a personalidades del ámbito académico, cultural e institucional, reflejó el reconocimiento colectivo hacia una figura considerada esencial para comprender la historia cultural de Montilla y de muchos municipios de Andalucía.Durante la mañana de ayer, elfue escenario de continuas muestras de afecto y condolencias hacia la familia: su viuda, María Gutiérrez, y sus cinco hijos —Paco, María del Mar, Esther, Beatriz y Daniel–, junto a sus ocho nietos, su bisnieto, sus hermanos y numerosos sobrinos.Hasta allí acudieron representantes de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde, Rafael Llamas, así como miembros del Patronato de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, entre ellos, uno de sus más íntimos colaboradores: el historiador egabrense José Luis Casas Sánchez.Junto a él, Antonio Barragán Moriana, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba (UCO), Pedro Ruiz Pérez, también catedrático de la UCO; Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; o José Antonio Cerezo Aranda, director honorario de la fundación.De igual modo, también quisieron acompañar a los familiares el historiador y novelista José Calvo Poyato, así como representantes del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y de numerosos colectivos culturales de Montilla, en una jornada marcada por el respeto y la memoria hacia quien fue uno de los grandes referentes culturales de la ciudad.A su vez, el fallecimiento de Manuel Ruiz Luque ha suscitado reacciones en distintos ámbitos del conocimiento y la comunicación. Expresaron públicamente su pesar Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y portavoz de Calidad Democrática del Grupo Parlamentario de Sumar; o Juan Carlos Fernández Serrato, doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y profesor en la Universidad de Sevilla.Junto a ellos, el montillano Isaac López Redondo, profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y director del grupo de investigación Narrativas Periodísticas y Tecnologías Emergentes; Carlos Serrano Martín, escritor, guionista y profesor de Periodismo en la Universidad San Jorge de Zaragoza; o Rafael Soto Escobar, doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla e investigador colaborador del grupo Historia Crítica del Periodismo Andaluz.Por su parte, el Ayuntamiento de Montilla trasladó un mensaje institucional en el que expresó su pesar por la pérdida de quien fuera distinguido con los máximos reconocimientos otorgados por la ciudad y por Andalucía. El Consistorio destacó su perfil como “bibliófilo incansable, fundador y Presidente Honorario de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque”, subrayando que “dedicó su vida a la defensa, recuperación y difusión del patrimonio bibliográfico, convirtiendo su legado en un verdadero tesoro cultural para Montilla, Andalucía y el conjunto de la sociedad”.Además, el Ayuntamiento recordó el acto celebrado en mayo de 2023 en la Casa de las Aguas, cuando recibió el título de Hijo Predilecto por acuerdo unánime del Pleno, “rodeado de su familia, amistades y representantes del ámbito académico y cultural”. Por último, la institución municipal trasladó su “más sentido pésame" a la familia, a la vez que resaltó públicamente "su ejemplar labor y su compromiso" con la cultura. “Montilla honra la memoria de uno de sus vecinos más ilustres”, concluyó el Consistorio en su nota de pésame.Y es que la figura de Manuel Ruiz Luque, conocido popularmente como, ha dejado una huella profunda en el ámbito cultural. Nacido en Montilla el 23 de enero de 1935, desarrolló su vida profesional como fotógrafo, con estudios en su ciudad natal y en Aguilar de la Frontera, mientras cultivaba una pasión por los libros que lo llevó a reunir una biblioteca de más de 30.000 volúmenes de excepcional calidad y rareza.En ese sentido, su labor como bibliófilo fue reconocida en 2001 con la Medalla de Andalucía, distinción concedida por el Gobierno autonómico en reconocimiento a la extraordinaria colección bibliográfica que logró reunir. Un año después, el Ayuntamiento de Montilla impulsó la creación de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, cuya sede se encuentra en la Casa de las Aguas y cuya colección constituye una referencia para investigadores, con manuscritos, publicaciones antiguas y materiales documentales de gran valor histórico.Además, su trayectoria cultural fue objeto de estudio en la obra, publicada en 2011 por José Cantillo Carmona, catedrático de Filosofía y colaborador de, un libro que recoge su labor como profesional de la fotografía y su perfil como coleccionista y editor de libros antiguos. En el prólogo de esta obra, Germán Ramírez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, trazó un bosquejo biográfico del montillano y perfiló su personalidad y su dedicación al mundo del libro.De igual modo, a lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el nombramiento como académico correspondiente en Montilla de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba en 1995; el Premio Santo Tomás de Aquino concedido por la UCO en 2004, o su investidura como caballero de laen 2016.Su fallecimiento, a los 91 años de edad, ha provocado una profunda conmoción en Montilla, donde su legado permanece vivo a través de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y del patrimonio documental que reunió durante más de medio siglo, una obra que forma parte inseparable de la memoria cultural de la ciudad.