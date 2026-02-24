El artista montillano Rafael Rodríguez Portero protagoniza el proyecto ‘A pie de calle’



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El artista montillano Rafael Rodríguez Portero protagoniza este mes el proyecto culturalcon la exposición de su obra, que puede contemplarse hasta el próximo 16 de marzo en el escaparate del establecimiento Nude, situado en la Puerta de Aguilar.Esta iniciativa, impulsada por Manuel Portero Laguna, tiene como objetivo acercar el arte a la ciudadanía mediante exposiciones accesibles ubicadas en espacios cotidianos. De este modo, la propuesta busca facilitar el encuentro entre la creación artística y el público en entornos que forman parte de la vida diaria, permitiendo que cualquier persona pueda detenerse y observar la obra sin necesidad de acceder a una sala expositiva convencional.En esta ocasión, el protagonismo recae en la obra, una técnica mixta sobre lienzo firmada por Rafael Rodríguez Portero. La elección de un escaparate como soporte expositivo convierte el tránsito habitual por esta céntrica zona de Montilla en una oportunidad para el descubrimiento artístico, integrando la creación en el paisaje urbano.Nacido en Montilla en 1943, Rafael Rodríguez Portero ha desarrollado una trayectoria marcada por su dedicación a distintas disciplinas artísticas. Pintor, escultor, ceramista y profesor, cursó sus estudios en el Colegio Salesiano aunque, por imperativos familiares, tuvo que abandonar la formación académica y dedicarse durante años a las labores del campo, una etapa en la que, no obstante, nunca abandonó su pasión por el dibujo.Posteriormente, lograría licenciarse en Bellas Artes por la antigua Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, completando su formación como ceramista en la localidad valenciana Manises, famosa por su rica historia desde el siglo XIV y, en particular, por la técnica del reflejo metálico.Su vocación encontró continuidad en el ámbito docente, ejerciendo como profesor en institutos de Aguilar de la Frontera y Lucena, así como en la Escuela de Artes y Oficios "Mateo Inurria" de Córdoba, entre otros centros. Paralelamente, Rodríguez Portero ha mantenido una producción constante de pinturas, esculturas, cerámicas y dibujos a lo largo de su vida.Su aportación al mundo de la cultura ha sido reconocida con diferentes distinciones. Entre ellas, figura su condición de miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Asimismo, la Asociación Cultural Amigos de Montilla le concedió el premio Pámpano de Plata 2011 en un acto celebrado en la Casa del Inca.