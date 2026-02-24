Buenos resultados para Salesianos Montilla en la tercera ronda del Campeonato por Equipos

El Club Deportivo Salesianos Montilla disputó este fin de semana la tercera ronda del Campeonato por Equipos 2026 con resultados destacados en la Liga Preferente y la Liga Primera Provincial, en una jornada que volvió a reunir a sus distintos conjuntos en varias categorías del ajedrez federado.El equipo Salesianos Montilla A firmó uno de los resultados más contundentes del fin de semana al imponerse por cero a cuatro en su visita al conjunto de Alcolea, dentro de la Liga Preferente. Desde el propio club destacan la importancia de este triunfo y señalan que se trató de una actuación muy completa, “demostrando solidez y concentración”.Además, la tercera ronda dejó un enfrentamiento entre dos equipos de la propia entidad montillana en la Liga Primera Provincial, donde el Salesianos Provincial se impuso al Salesianos Juvenil por 3,5 a 0,5 puntos. Este duelo interno forma parte del proceso competitivo y formativo de la cantera, tal y como subrayan desde el club, cuyos responsables insisten en que el resultado final no eclipsa el crecimiento de los más jóvenes.“El equipo Provincial se llevó la victoria, pero el Juvenil sigue sumando experiencia y creciendo jornada tras jornada. Estos enfrentamientos internos también forman parte del aprendizaje y la evolución”, destacan desde la entidad que preside José Antonio Ruz León.Por otro lado, el equipo Salesianos Infantil no pudo superar su compromiso frente al Torre de Guadajoz, que se resolvió con un resultado de 4-0 a favor del conjunto rival. A pesar de la derrota, el club pone el acento en el compromiso de sus jugadores más jóvenes y recalca su evolución dentro de la competición. “Nuestro equipo Infantil luchó hasta el final y aunque el resultado no ha reflejado el esfuerzo que hay detrás, estamos bien orgullosos de nuestros más pequeños”, manifiestan fuentes del Club Deportivo Salesianos Montilla.Estos resultados se producen en el marco del Campeonato por Equipos 2026, una competición que arrancó semanas atrás y que se desarrolla a lo largo de seis rondas consecutivas con la participación de clubes de distintos puntos de la provincia de Córdoba y de Andalucía.El Club Deportivo Salesianos Montilla compite esta temporada con cinco equipos distribuidos entre la Liga Preferente de Córdoba y la Liga Primera Provincial, lo que refleja la consolidación de su estructura deportiva y su presencia en distintas categorías.Y es que la evolución de la sección de Ajedrez del club responde, en gran medida, al trabajo que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, cuya labor formativa ha contribuido al crecimiento competitivo de los distintos equipos.