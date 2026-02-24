Un convenio impulsa la esterilización y el control de 27 colonias felinas en Montilla

Un programa pionero en Montilla desde 2015

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla han formalizado un convenio de colaboración para financiar la gestión ética de las colonias felinas del municipio mediante el Método CER (Captura, Esterilización y Retorno), con una inversión de 13.064 euros asumida íntegramente por la institución provincial.El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la corporación provincial, Salvador Fuentes, y por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y establece como finalidad principal la aplicación del método CER, especialmente orientado al mantenimiento de las colonias felinas existentes en el casco urbano, por medio de una metodología que busca implantar soluciones sostenibles y un control higiénico-sanitario que facilite la convivencia entre animales y vecinos.En ese sentido, el documento advierte de que “la presencia de gatos comunitarios en un entorno puede generar conflictos y preocupaciones entre la población, ya sea por su mera existencia, por el posible riesgo de transmisión de enfermedades o vectores o por los efectos negativos sobre el medio ambiente”.Para dar respuesta a esta situación, el acuerdo defiende una gestión adaptativa y ética que evite actuaciones consideradas ineficaces. Así, el convenio afirma que “la aplicación del método CER permite controlar la población sin recurrir a medidas ineficaces, como el sacrificio o el desplazamiento forzoso de los animales, que solo agravan el problema a largo plazo”.Además, los fondos aportados por la Diputación de Córdoba se destinarán a la contratación de servicios externos para desarrollar este sistema, así como a la adquisición de material específico. El documento precisa que se financiará la compra de “jaulas-trampa, lazos, EPI” y otros medios necesarios para la recogida de los animales.Por su parte, el Ayuntamiento de Montilla asumirá la dirección y coordinación técnica con sus propios recursos, contando con la participación de personal veterinario colegiado con capacidad de ofrecer todos los servicios necesarios para el desarrollo del método CER, con el apoyo de voluntarios autorizados.De igual modo, esta iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en aspectos relacionados con la salud pública y la resiliencia urbana. El convenio indica que estas medidas contribuyen a mejorar la salud de la población “al realizar un control de las poblaciones animales que conviven con el ser humano”, al tiempo que favorecen “el mantenimiento de la diversidad genética de especies animales, tanto domésticas como silvestres, con las que conviven”. El plazo de ejecución previsto es de un año desde la firma del acuerdo.El Ayuntamiento de Montilla mantiene desde 2015 un programa de gestión ética de colonias felinas basado en el método CER, desarrollado inicialmente de forma voluntaria con la colaboración de la Asociación de Ayuda a Animales Abandonados "Dejan Huella" y una red de personas cuidadoras que atienden diariamente a los gatos comunitarios.La evolución de la normativa estatal en materia de bienestar animal ha convertido este modelo en obligatorio, lo que llevó al Consistorio a aprobar en mayo del pasado año el Programa de Gestión de Colonias Felinas, que establece como objetivos la reducción progresiva y ética del número de gatos, la protección de su bienestar y la mejora de la convivencia, definiendo además un marco de coordinación entre voluntariado, profesionales veterinarios, la asociación Dejan Huella y la Administración local.En este contexto, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, destacó que “el Ayuntamiento de Montilla demuestra una apuesta firme y sostenida por el bienestar animal, destinando recursos económicos, personal técnico y una planificación clara para garantizar una gestión ética y efectiva de las colonias felinas, con el objetivo de proteger a los gatos comunitarios, mejorar la convivencia vecinal y promover una ciudad más responsable, respetuosa y comprometida con la protección animal”. Asimismo, agradeció “la labor desinteresada e imprescindible que realizan tanto las personas cuidadoras como la asociación Dejan Huella”.Además, el pasado año 2025 se renovó el convenio entre el Ayuntamiento de Montilla y la asociación Dejan Huella por un periodo de cuatro años y se firmó un nuevo acuerdo con el Colegio de Veterinarios de Córdoba para organizar la campaña de esterilización y coordinar las intervenciones con las clínicas adheridas.En el apartado económico, el Ayuntamiento de Montilla ha destinado una partida inicial de 10.000 euros al programa, a la que ahora se suman los 13.064 euros procedentes del convenio con la Diputación de Córdoba, atendiendo a una reivindicación histórica de la asociación protectora para contar con un presupuesto específico.Actualmente, el municipio cuenta con 27 colonias felinas identificadas. Antes del convenio con el Colegio de Veterinarios ya se habían controlado ocho colonias, con unos 140 gatos, y en apenas tres meses se han controlado otras tres más y tres se encuentran próximas a completarse, lo que supone 62 gatos adicionales. La previsión municipal es que todas las colonias estén completamente controladas a finales de este año.De igual modo, durante 2025 se impartieron dos formaciones específicas dirigidas a las personas cuidadoras y se dotó al programa de jaulas trampa y transportines para facilitar la captura y el manejo de los animales. El voluntariado desempeña un papel fundamental, no solo en la alimentación y el seguimiento de los gatos, sino también en el apoyo a las esterilizaciones, llegando a sufragar 50 intervenciones durante el pasado año.Desde la asociación Dejan Huella se insiste en la necesidad de incorporar nuevas personas voluntarias para las colonias que aún no cuentan con responsables y en la importancia de evitar la alimentación incontrolada de los animales, una práctica que dificulta el correcto desarrollo del método CER.Con este conjunto de medidas y acuerdos, el Ayuntamiento de Montilla consolida un modelo de gestión ética de colonias felinas alineado con la normativa vigente y orientado a garantizar el bienestar animal, la salud pública y la convivencia vecinal.