La Centuria Romana Infantil regresa a las calles de Montilla en el primer Viernes de Cuaresma

La Centuria Romana Infantil protagonizará este próximo 20 de febrero, a partir de las 19.00 de la tarde, un pasacalles por las calles de Montilla con motivo del primer Viernes de Cuaresma, en una cita que partirá del Colegio Salesiano "San Francisco Solano" y que recorrerá el centro de la ciudad hasta regresar, en torno a las 21.30 de la noche, al mismo punto de salida.El desfile arrancará a las 19.00 horas desde el Colegio Salesiano y continuará por la Cuesta del Silencio, Arcipreste Fernández Casado, Corredera, Santa Ana, San Francisco Solano, Las Salas —donde se encuentra ubicada la Casa de los Romanos—, San Francisco Solano y General Jiménez Castellanos.El pasacalles continuará por Puerta de Aguilar, de nuevo Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado y Cuesta del Silencio, para finalizar en el Colegio Salesiano alrededor de las 21.30 de la noche. El recorrido, detallado por la organización, permitirá a vecinos y visitantes acompañar el discurrir deen un ambiente que anticipa los días centrales de la Cuaresma montillana.Además, esta salida procesional se enmarca en la trayectoria de una formación que fundada en 1995 por iniciativa de Cecilio Criado, Diego Torres y Manuel Espejo quienes, como miembros de la Centuria Romana Munda, decidieron impulsar una Centuria Infantil en el seno del Colegio Salesiano de Montilla.La Centuria Romana Infantil contaba con cornetas, tambores, estandartes, pendones y lanceros, elementos que le conferían una entidad propia para participar en concentraciones de centurias romanas y en estaciones de penitencia, así como en los desfiles de la Semana Santa Chiquita. Más adelante, la formación se constituyó como asociación cultural y con Ángel Zafra Muñoz como director de la banda, la Centuria Romana Infantil se abrió a la participación de todos los niños de Montilla.De este modo, el pasacalles previsto para este viernes supondrá una nueva oportunidad para que la Centuria Romana Infantil vuelva a recorrer las calles de Montilla y reencuentre a varias generaciones en torno a una tradición que forma parte del paisaje sonoro y visual de la Semana Santa local.