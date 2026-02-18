Comisiones Obreras gana las primeras elecciones sindicales en Inditer

Comisiones Obreras (CCOO) ha ganado las primeras elecciones sindicales celebradas en la empresa montillana Industria de Intercambiadores Térmicos (Inditer), ubicada en la fase de ampliación del polígono industrial Llanos de Jarata, al obtener los nueve delegados en liza con el respaldo mayoritario de los 160 trabajadores de la firma.La votación ha supuesto la constitución de la primera representación sindical en esta compañía dedicada a la fabricación de intercambiadores térmicos y otros componentes para la industria del frío industrial y la climatización. La candidatura de CCOO logró la totalidad de los delegados, consolidando así su presencia en el seno de una empresa que, hasta ahora, no contaba con órganos de representación laboral.En ese sentido, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, agradeció el apoyo recibido por parte de la plantilla y destacó que el primer objetivo del sindicato será “regularizar las relaciones laborales con la dirección de la empresa, en donde hasta ahora no ha habido representación sindical”. Asimismo, Jiménez remarcó que “nuestro objetivo es trabajar junto a la empresa para generar el clima de trabajo propicio que permita a la firma seguir creciendo y afianzar su liderazgo en el sector”.Inditer se ha consolidado como un referente nacional en la fabricación de intercambiadores térmicos destinados a equipos de refrigeración y climatización en distintos ámbitos, como el doméstico, el comercial, el industrial y el de automoción. La actividad de la empresa se centra en la producción de baterías o intercambiadores térmicos, componentes esenciales en los sistemas de refrigeración y climatización.La creación de esta compañía fue el resultado de una alianza entre varias de las principales sociedades de la comarca vinculadas al sector de la climatización, la refrigeración y el frío industrial. Así, las firmas Ciatesa —hoy Carrier—, Infrico, Coreco, Fagofri, Maderinox Industrial, Sova Aircontrol y Tecnicontrol Occidental unieron sus esfuerzos con el objetivo de fabricar estos componentes en la propia comarca, evitando su importación, como sucedía hasta la apertura de Inditer en el año 2007.Por otro lado, la implantación de la empresa supuso un importante impulso para el desarrollo industrial de Montilla. La construcción de su sede, que cuenta con 7.200 metros cuadrados de nave industrial y 900 metros de oficinas, conllevó una inversión total de 7,2 millones de euros.La puesta en marcha de estas instalaciones resultó determinante para que el Ayuntamiento de Montilla decidiera agilizar los trámites destinados a ampliar el principal recinto industrial de la localidad en 60.000 metros cuadrados. Esta ampliación se llevó a cabo en una zona estratégica situada entre el polígono Llanos de Jarata y el tramo Montilla–Aguilar de la Frontera de la autovía Córdoba–Málaga (A-45), consolidando así un enclave clave para el crecimiento industrial del municipio.