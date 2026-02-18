El Cristo del Perdón presidirá este viernes el Vía Crucis Penitencial de Hermandades

La imagen del Santísimo Cristo del Perdón presidirá este próximo viernes el Vía Crucis Penitencial de Hermandades de Montilla, que partirá en procesión desde la iglesia de San Agustín a las 21.00 de la noche, tras la celebración de la eucaristía preparatoria, en el marco del primer Viernes de Cuaresma.La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías ha hecho público que este crucificado será el encargado de encabezar este acto penitencial, una cita que cada año reúne a cofrades y fieles en uno de los cultos más significativos del calendario religioso local.Tal y como ha resaltado la propia entidad, "el devoto y sSolemne Vía Crucis General de las Hermandades y Cofradías de Montilla es la manifestación de culto penitencial para los cofrades y fieles de nuestra ciudad", al tiempo que ha añadido que "atendiendo a la regla séptima del Estatuto y a nuestro compromiso cristiano, inicia este tiempo que nos prepara para la Semana Santa y para la Pascua de Resurrección, con este piadoso ejercicio" que tiene lugar, como cada año, en el primer Viernes de Cuaresma.En ese sentido, la designación del Santísimo Cristo del Perdón responde al turno establecido por la propia Agrupación de Cofradías, que ha confiado este año en esta imagen de honda tradición devocional en la ciudad. El cortejo procesional partirá desde la iglesia de San Agustín, sede canónica de la cofradía de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, una vez finalizada la eucaristía que comenzará a las 20.00 de la tarde.El Santísimo Cristo del Perdón es una imagen atribuida al imaginero montillano Cristóbal de Guadix, autor de una talla realizada en 1703 para recibir culto en el ático del retablo de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La hermandad de la calle Ancha recuperó esta imagen en 1992, después de que en la década de los años setenta fuera cedida a la Parroquia de San Sebastián bajo la advocación de la Misericordia. De hecho, la talla llegó a procesionar en la Madrugada del Viernes Santo durante algunos años con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura.Por otro lado, desde su primera estación de penitencia en la tarde-noche del Lunes Santo, la Hermandad del Nazareno decidió dar cabida a hermanas costaleras para portar la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, dando lugar así a una de las cuadrillas más consolidadas de Montilla, que mantiene un andar elegante y dulce bajo los sones del exquisito y cuidado repertorio de la Agrupación Musical La Unión.Elena Bellido, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, recuerda que Cristóbal de Guadix, artista montillano afincado en Sevilla, "fue considerado como uno de los más destacado discípulos del taller de Pedro Roldán"."Esta imagen procede el ático del retablo de la capilla de Jesús Nazareno, lo que determina que, en su proyecto, estuviera realizada para ser vista desde un punto más bajo, salvando con ello las correcciones ópticas pertinentes", resalta la especialista en Historia del Arte."Jesús, como redentor de la Humanidad, se representa clavado en una cruz arbórea con tres clavos", comenta Elena Bellido, quien añade que else evidencia en la inclinación de la cabeza sobre el pecho, así como la abertura del pecho por la lanzada. "El sudario, de tipo cordífero, acentúa las notas cruentas del martirio, tratando con un tremendo verismo el paño de pureza", subraya.De este modo, Montilla se prepara para vivir este próximo viernes uno de los actos que marcan el inicio del tiempo de preparación hacia la Semana Santa, con la presencia destacada de una de las imágenes más significativas del patrimonio devocional y artístico vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que, además, protagoniza el