Montilla refuerza su estrategia de salud pública con un informe epidemiológico

El Ayuntamiento de Montilla presentó ayer el informe epidemiológico del municipio durante el transcurso de la jornada, un encuentro celebrado en el salón de actos del Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena" que reunió a representantes institucionales, personal técnico y profesionales del ámbito sanitario y social con el objetivo de reforzar la acción local desde una perspectiva participativa y coordinada.El documento, concebido para compartir el diagnóstico de salud de la población y avanzar en el diseño de un plan estratégico en materia de salud pública, servirá de base para la elaboración del futuro Plan Local de Salud, que se enmarca en la adhesión del Ayuntamiento de Montilla a la metodología Red Local de Acción en Salud, impulsada por la Junta de Andalucía.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “Montilla lleva trabajando muchísimo tiempo en la promoción de la salud dentro de sus competencias, pero ahora damos un paso más con la presentación de este informe epidemiológico, que será la base para culminar en el Plan Local de Salud de nuestro municipio”.El primer edil montillano explicó que la adhesión a la Red Local de Acción en Salud, respaldada por el Pleno de la Corporación municipal, permitirá culminar la redacción de un documento estratégico orientado a la mejora de la salud pública local.Además, Rafael Llamas detalló que el objetivo principal es “partir de un análisis sanitario y social de nuestra realidad para detectar las principales incidencias de salud y contar con un documento estratégico que nos permita implementar políticas municipales orientadas a la prevención y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.En ese sentido, el regidor montillano subrayó que la salud es “un derecho fundamental” y defendió la colaboración institucional con la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, así como la implicación del tejido asociativo local. “No se entiende hoy ningún documento estratégico que no nazca de la participación de los agentes sociales”, afirmó Rafael Llamas, quien añadió que "este plan debe ser asumido por la sociedad civil de Montilla".Por su parte, la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, valoró muy positivamente la incorporación de Montilla a la Red Local de Acción en Salud y destacó que ya son 39 los municipios cordobeses adheridos a este programa.“Este proyecto convierte la salud en un eje estratégico de todas las políticas municipales. El Ayuntamiento es la Administración más cercana a la ciudadanía y su implicación es fundamental para promover hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades evitables”, señaló.De igual modo, la responsable territorial de Salud insistió en que la participación ciudadana será determinante para que el plan sea compartido y efectivo, ya que muchas de las medidas deberán surgir del propio tejido asociativo y social del municipio.Durante la jornada se dio a conocer el informe epidemiológico elaborado por profesionales del Área Sanitaria Sur de Córdoba, que servirá como diagnóstico previo para la constitución del denominado grupo motor. Este órgano estará integrado por representantes municipales, profesionales sanitarios y entidades sociales, y será el encargado de impulsar la redacción del Plan Local de Salud.El proceso contempla varias fases que abarcan el diagnóstico, el trabajo participativo, la redacción del plan y su posterior evaluación. En relación con esta última fase, el alcalde indicó que “si no tenemos capacidad de evaluar la estrategia, no tendremos tampoco la capacidad de mejorarla”. De este modo, el futuro Plan Local de Salud se concibe como un documento dinámico, adaptable a las circunstancias y necesidades que puedan surgir.Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con la prevención, la promoción de hábitos saludables y la mejora continua de los servicios públicos, a través de una estrategia coordinada entre Administraciones y con la implicación directa de la ciudadanía.