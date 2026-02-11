El Plan Local de Salud centrará mañana una jornada de trabajo en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla celebrará mañana jueves, 12 de febrero, a partir de las 10:30 de la mañana, la jornada, un encuentro concebido para compartir el diagnóstico de salud del municipio y avanzar en la elaboración y desarrollo del Plan Local de Salud, en un espacio de trabajo conjunto entre instituciones, personal técnico y profesionales del ámbito sanitario y social.La cita tendrá lugar en el salón de actos del Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena" y reunirá a representantes de distintas Administraciones públicas, así como a profesionales vinculados a la salud comunitaria y a los Servicios Sociales. La jornada se plantea como un foro de intercambio de información y experiencias, con el objetivo de reforzar la acción local en materia de salud desde una perspectiva participativa y coordinada.La apertura de la jornada está prevista para las 10:30 horas, mientras que media hora más tarde se celebrará el acto inaugural, en el que intervendrán el gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Manuel Castro; la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Córdoba, María Jesús Botella; y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas. Este primer bloque institucional servirá para contextualizar el encuentro y poner de relieve la importancia de la colaboración entre Administraciones en el ámbito de la salud pública local.A continuación, entre las 11:00 y las 11:30 horas, se llevará a cabo la presentación del informe de situación de salud del municipio de Montilla, una ponencia que correrá a cargo de la epidemióloga del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Davinia Fernández Rojas. En este espacio se abordará el diagnóstico actual del estado de salud de la población local, como punto de partida para la planificación de futuras acciones.Seguidamente, entre las 11:30 y las 12:00 del mediodía, la jornada continuará con la ponencia titulada, que será impartida por la técnica de Educación para la Salud, Elena Valdivia Castro. En esta intervención se expondrán las líneas de trabajo y los objetivos del Plan Local de Salud, así como las claves para su implementación y consolidación en el ámbito municipal.De igual modo, entre las 12:00 y las 12:30 horas, el programa contempla una charla centrada en, en la que intervendrán la directora de Servicios Sociales, Carmen Galisto, y el teniente de alcalde del Área de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona. Este espacio estará dedicado a reflexionar sobre el papel de los distintos agentes sociales e institucionales como elementos activos en la promoción de la salud comunitaria.Finalmente, la jornada reservará su tramo final, entre las 12:30 y las 13:00 de la tarde, a un turno de preguntas y comentarios, con el que se dará paso al cierre del encuentro. Este espacio permitirá el intercambio directo entre ponentes y asistentes, favoreciendo la participación y la puesta en común de ideas y propuestas en torno a la acción local en salud en Montilla.La jornadase configura así como una iniciativa orientada a fortalecer la coordinación entre Administraciones y profesionales, al tiempo que busca avanzar en un modelo de salud más cercano, participativo y adaptado a las necesidades reales del municipio.