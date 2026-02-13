El Circuito Provincial de Carreras Populares contará con 58 pruebas hasta diciembre

El Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba contará en la presente edición con un total de 58 pruebas, de las que trece se celebrarán en la capital y 45 en distintos municipios de la provincia. La competición, organizada por la Federación Andaluza de Atletismo con la colaboración del Club de Atletismo Trotasierra de Hornachuelos, arrancó el pasado 1 de febrero y se prolongará hasta el 31 de diciembre.El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, destacó que “este circuito promueve la práctica deportiva en igualdad, tanto en cuanto al género como por la participación de personas con diferentes capacidades y de distintas edades”. Asimismo, señaló que el programa “es una oportunidad para poner en valor el patrimonio de los municipios en los que se llevarán a cabo las pruebas y atraer a un mayor número de visitantes”.Del total de carreras previstas, 24 serán de larga distancia, con recorridos de 10 kilómetros o más, mientras que 34 corresponderán a pruebas cortas, de menos de 10 kilómetros. En el año 2025 se registraron 400 inscritos a los ránkings y, con el nuevo modelo de circuito, se experimentó un crecimiento del 150 por ciento con respecto a 2024. Como novedad en esta edición, se ha incorporado la Carrera Popular Solidaria "Rubén Díaz" de Pedroche.Entre las citas más destacadas del calendario figuran la Media Maratón de Lucena, la Media Maratón de Belmez, la Nocturna Trotacalles, la Media Maratón Córdoba Almodóvar, la Ruta de la Miel de Hornachuelos y la Ciudad de Aguilar, sin olvidar la Carrera Popular "María Auxiliadora" que organiza Salesianos Montilla. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de marzo a través de la