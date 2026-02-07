José Antonio Hernández | Pequeña historia de la Literatura Española

Ficha técnica

Esta obra muestra cómo es posible, aunque no sea fácil, explicar la Historia de la Literatura Española de una manera interesante, amable y divertida. La condición es —como lo hace Nando López— emplear un lenguaje adecuado, relacionar los asuntos con situaciones de hoy y de aquí, y conectar con los alumnos y con los lectores actuales.El autor lo logra partiendo de un presupuesto que, en teoría, todos aceptamos pero que, en muchos casos, olvidamos cuando explicamos esta “asignatura”. No siempre tenemos en cuenta que la literatura cuenta historias que hemos de leer con curiosidad, con imaginación, con humor y, a veces, con amor.Los profesores y los lectores frecuentemente olvidamos que las obras literarias, más que aprenderlas, hemos de disfrutarlas descubriendo y paladeando las peripecias de unos personajes que tienen mucho que ver con nosotros, con lo que pensamos, hacemos, deseamos o tememos. A veces olvidamos que la literatura crea mundos posibles que son más reales que los que nos cuentan la Historia o el Periodismo porque remiten a ideas, a sensaciones y a emociones que experimentamos, aunque no todos sepamos expresarlas con nuestras conductas, pensamientos, deseos o temores.La habilidad estriba, como hace Nando López, en mostrar con un lenguaje actual que las obras literarias, además de con palabras elaboradas con trozos de experiencias, con conceptos, juicios e imaginaciones que hacen que los lectores experimentemos sensaciones, emociones e ideas que tienen su origen en los episodios de nuestros quehaceres reales, cotidianos o excepcionales.Sus comentarios explican o cuestionan la realidad que los lectores vivimos y dibujan nuestras reacciones en ocasiones parecidas. Expresan nuestras emociones negativas o nuestros sentimientos positivos ante acciones nobles o nuestro malestar interior por comportamientos inmorales.Tengamos en cuenta que las obras literarias explican relatos imaginarios que, a veces, son más claros que los reales porque descubren lo que sentimos, pensamos, deseaos o tememos los lectores. Uno de los ejercicios más eficaces pedagógicamente es el de invitar a los alumnos para que cuenten y escriban episodios similares a los literarios o, incluso, solicitarles que continúen las historias relatadas, que las completen con datos extraídos de sus propias vidas y de sus fantasías personales. Para despertar interés, es indispensable que el lector sienta que existe alguna relación entre esa historia y su propia vida.Nando López.Espasa.2025.978-84-670-7937-1.