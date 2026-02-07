Relevo en Acción Católica General: David Reyes sustituye a Florencio Muñoz

Acción Católica General de Córdoba cuenta desde ahora con un nuevo consiliario tras el nombramiento del sacerdote David Reyes Guerrero, que asume esta responsabilidad pastoral en sustitución de Florencio Muñoz García, actual párroco de San Francisco Solano de Montilla y profesor del Seminario y del Instituto de Estudios Teológicos "San Pelagio".El relevo al frente del acompañamiento sacerdotal de este movimiento laical se produce en el seno de Acción Católica General de Córdoba, una realidad eclesial implantada en buena parte del territorio diocesano y orientada a la evangelización, la formación cristiana y la acción misionera dentro de las parroquias. Con este nuevo encargo, David Reyes Guerrero se incorpora de manera directa al trabajo pastoral de una organización dirigida y articulada por laicos.Además, el nuevo consiliario compaginará esta tarea con sus actuales responsabilidades como párroco “in solidum” de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús, en la capital cordobesa, y como asesor jurídico-pastoral del Tribunal Eclesiástico de Córdoba. A sus 43 años, inicia así una nueva etapa de servicio vinculada al acompañamiento espiritual y pastoral de los distintos grupos que integran la Acción Católica General en la diócesis.Acción Católica General tiene como uno de sus principales objetivos la formación de cristianos maduros que vivan su fe de manera coherente en la vida cotidiana. Para ello, el movimiento se organiza en grupos de niños, jóvenes y adultos dentro de las parroquias, fomentando una vivencia comunitaria de la fe y una implicación activa en la vida de la Diócesis de Córdoba.De igual modo, la Acción Católica General desarrolla itinerarios de formación continua que buscan integrar fe y vida cristiana, ofreciendo herramientas para el crecimiento personal y comunitario de sus miembros. En la actualidad, el movimiento tiene presencia en alrededor de setenta parroquias repartidas por la diócesis cordobesa, lo que da cuenta de su implantación y de su papel dentro de la estructura pastoral diocesana.Este nombramiento conecta con la trayectoria reciente de David Reyes Guerrero, muy vinculada a Montilla. No en vano,a mediados de 2024, con motivo de su designación como vicario parroquial de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón en Córdoba, en una misa de Acción de Gracias celebrada coincidiendo con la festividad del patrón montillano.Nacido en Córdoba el 1 de julio de 1983 y ordenado sacerdote el 24 de junio de 2017, David Reyes Guerrero dejó en aquella fecha sus responsabilidades como capellán del Monasterio de Santa Ana de Montilla y como consiliario de la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano. Su perfil jurídico-pastoral quedó también reflejado en su labor como asesor del Tribunal Eclesiástico y en su participación en distintos ámbitos de la vida diocesana.Precisamente, en aquel relevo parroquial, el obispo de Córdoba designó ade Montilla. Muñoz García, que ahora cede el testigo como consiliario de la Acción Católica General, asumió entonces la dirección pastoral de la parroquia montillana tras una trayectoria ligada a la formación sacerdotal y a la pastoral vocacional.Con el nombramiento de David Reyes Guerrero como nuevo consiliario, la Acción Católica General de Córdoba inicia una nueva etapa en su acompañamiento espiritual, manteniendo su apuesta por una presencia activa en las parroquias y por la formación integral de los laicos en el seno de la diócesis.