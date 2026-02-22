La Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla homenajea a José María Penco



FOTOGRAFÍA: COFRADÍA DE LA VIÑA Y EL VINO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: COFRADÍA DE LA VIÑA Y EL VINO

La Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla rindió ayer un emotivo homenaje al ingeniero agrónomo José María Penco Valenzuela, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), coincidiendo con su participación eny en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito del olivar y del aceite de oliva virgen extra.El acto, celebrado en la emblemática Casa Palop, sirvió para reconocer la figura de uno de los nombres más influyentes del sector oleícola en España, que visitó la ciudad para ofrecer una charla sobre el papel del olivar como sumidero de carbono y presentar una metodología de cata de aceites que incluyó la degustación de los aceites locales participantes en esta edición.De este modo, la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla quiso agradecer la contribución de José María Penco a la divulgación del conocimiento sobre el olivar, en un homenaje que vinculó simbólicamente los dos grandes “oros” agrícolas de la ciudad: el vino y el aceite.En ese sentido, Luis Navarro, secretario de la Cofradía de la Viña y el Vino, destacó su perfil humano y profesional y lo describió como “un hombre generoso y trabajador al que su inteligencia le ha llevado con éxito por los caminos profesionales que ha transitado”.Durante el acto, que contó con la presencia del teniente de alcalde de Desarrollo y Seguridad, Valeriano Rosales, José María Penco Valenzuela fue investido como miembro de la Ordencon el alias, una distinción que refuerza su vinculación con el mundo agrario y su proyección en el ámbito del aceite de oliva virgen extra.La trayectoria de José María Penco Valenzuela ha estado estrechamente ligada a la mejora de la calidad del aceite de oliva virgen extra durante los últimos 25 años. Su papel en la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), organización que ayudó a consolidar desde 1996, ha sido clave para extender la cultura del olivar por todo el país, integrando en la actualidad a 150 municipios y 20 Denominaciones de Origen.Bajo su gerencia, los premios de esta entidad se han convertido en una herramienta estratégica de promoción de la calidad, la excelencia y la identidad territorial del olivar español. De igual modo, José María Penco es responsable técnico y redactor de, la guía que recoge los 100 mejores aceites vírgenes extra del mundo.El nuevo integrante de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla coordina premios de calidad en territorios de referencia como Córdoba, Sierra Mágina, Priego de Córdoba o Baena. Su labor también ha impulsado iniciativas relacionadas con el patrimonio paisajístico del olivar, el oleoturismo y la sostenibilidad, ámbitos que han reforzado la dimensión cultural y económica del sector.Por su parte, el homenajeado expresó su agradecimiento visiblemente emocionado y confesó haber vivido un "carrusel de emociones", junto a personas singulares vinculados a la cultura del vino, como el anfitrión, Juan Portero Laguna, o su amigo y compañero Luis Navarro, ingeniero agrónomo y gran divulgador de los vinos de Montilla-Moriles.Este reconocimiento se enmarca en la labor que desarrolla desde 1990 la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, cuyos integrantes han mantenido un firme compromiso con la promoción de los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La entidad organiza actos culturales, investiduras y ceremonias que contribuyen a difundir el conocimiento de estos vinos, además de impulsar iniciativas como la Ruta de los Lagares y fomentar el hermanamiento con otras denominaciones. En este contexto, el homenaje a José María Penco Valenzuela refuerza el papel de la cofradía como embajadora de la cultura enológica y agraria de Montilla, en un acto que simbolizó la unión entre el vino y el aceite como señas de identidad de la localidad.