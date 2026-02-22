La Vuelta Ciclista a Andalucía llena de ambiente festivo las calles de Montilla

Montilla ha vivido al mediodía de hoy el paso del pelotón de la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026 por sus principales calles, donde cientos de vecinos se han congregado para animar a los corredores en un ambiente festivo que ha vuelto a situar a la ciudad en el foco del ciclismo internacional.La emoción del ciclismo ha recorrido de nuevo el casco urbano montillano en la última etapa de la Ruta del Sol, que ha atravesado la localidad en el tramo decisivo de la jornada, que tomó su salida en La Roda de Andalucía y cruzó la meta final en Lucena.Laha discurrido por la Avenida José Padillo, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, calle José de los Ángeles, Gran Capitán, Llano de Palacio, Avenida de Granada, Avenida de Santa María, Avenida del Marqués de la Vega y Armijo, Avenida de Italia, Avenida de Boucau —donde se ubicó la meta volante—, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de la Constitución y Avenida de Málaga, en dirección hacia Aguilar de la Frontera.En ese contexto, vecinos de todas las edades se han dado cita a lo largo del recorrido para acompañar con aplausos y vítores el paso del pelotón. El desarrollo de la prueba ha requerido un amplio dispositivo de seguridad y de regulación del tráfico, con cortes temporales y restricciones de estacionamiento entre las 12.30 y las 13.30 de la tarde para garantizar el paso de la carrera.En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla ha manifestado su reconocimiento al comportamiento ciudadano y al trabajo de los servicios implicados, señalando “el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y la colaboración de Policía Local, Protección Civil y personal municipal, que hicieron posible el correcto desarrollo de esta cita deportiva”.Por otro lado, en el plano estrictamente deportivo, la jornada ha concluido con la victoria de etapa del británico Tom Pidcock, que ha lanzado un ataque en la última subida del día y ha logrado cruzar en solitario la línea de meta en Lucena. Tras él, el pelotón principal ha protagonizado una intensa batalla por la clasificación general, en la que el vallisoletano Iván Romeo, del Movistar Team, ha conseguido mantener su ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund.La etapa ha estado marcada inicialmente por una fuga protagonizada por Julius Johansen, Mick van Dijke Vader y Markus Hoelgaard, que han llegado a disponer de más de dos minutos y medio de ventaja antes de ser neutralizados en las primeras rampas del Alto de la Primera Espada.Posteriormente, la lucha por las bonificaciones ha cobrado protagonismo, con Iván Cobo coronando en primera posición, seguido de Álex Aranburu y José Manuel Díaz, este último asegurando además la clasificación de la montaña para su compañero Josh Burnett. La jornada también ha estado condicionada por la caída de Christophe Laporte durante el descenso, que le ha obligado a abandonar la carrera.El desenlace de la etapa ha confirmado el triunfo final de Iván Romeo en la clasificación general, logrando así su primera victoria en una ronda por etapas y consolidándose como una de las jóvenes promesas del ciclismo español. El corredor del Movistar Team ha terminado con siete segundos de ventaja sobre Andreas Leknessund y 22 segundos sobre Tom Pidcock, que ha completado el podio final.Asimismo, el cuadro de honor de esta septuagésima segunda edición se ha completado con Josh Burnett como vencedor de la clasificación de la montaña, Álex Aranburu como ganador de la regularidad, Jan Christen como mejor joven, José Manuel Díaz Gallego como mejor andaluz y Geoffrey Bouchard en la clasificación de metas volantes, mientras que el Movistar Team ha encabezado la clasificación por equipos.Con la conclusión de esta última etapa, Andalucía ha despedido una nueva edición de la Ruta del Sol, una prueba que ha podido seguirse tanto desde las cunetas como a través de retransmisiones en más de 180a países y que ha vuelto a convertir a Montilla en uno de los escenarios destacados del ciclismo internacional.