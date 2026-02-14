Montilla avanza en la digitalización de su Archivo Municipal con apoyo de la Diputación



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha impulsado una nueva fase de colaboración con la Diputación de Córdoba para avanzar en la digitalización, catalogación y mejora de los fondos documentales del Archivo Municipal, un proyecto que refuerza la conservación del patrimonio histórico local y amplía su acceso a través de herramientas digitales.La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto que ambas administraciones mantienen desde hace décadas en materia archivística y que ahora suma nuevos recursos técnicos y económicos con el objetivo de poner en valor la documentación histórica de la ciudad y facilitar su consulta a investigadores, investigadoras y ciudadanía en general.En este contexto, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, se desplazó ayer hasta Montilla donde, acompañada por el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, y por la responsable de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, conoció las instalaciones del Archivo Municipal y las actuaciones previstas para mejorar la conservación y accesibilidad de los fondos.El alcalde de Montilla destacó que este trabajo conjunto “era imprescindible y necesario para poner en valor toda la documentación que tiene Montilla y ponerla al servicio de la ciudadanía, especialmente de investigadores e investigadoras que se acercan a nuestro municipio”.Asimismo, el primer edil subrayó que no solo el Archivo Municipal será objeto de este respaldo, sino también los fondos bibliográficos de la Fundación Manuel Ruiz Luque, dentro de una estrategia coordinada para optimizar la catalogación y accesibilidad de estos recursos patrimoniales.En ese sentido, Llamas señaló que “la colaboración entre administraciones es fundamental, porque el conocimiento técnico que aporta el Área de Archivos de la Diputación ha sido históricamente un apoyo clave para los archivos municipales de la provincia”.Junto a, jefe del Departamento de Memoria democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba, y a la concejala de Cultura, Soledad Raya, el primer edil anunció que el Ayuntamiento de Montilla prevé realizar este año una inversión destinada a la adquisición de armarios móviles que permitirán optimizar el espacio y organizar documentación aún pendiente de catalogación.Por su parte, Marta Siles recordó que, desde la década de los años ochenta, la institución provincial colabora con los ayuntamientos en la recuperación y preservación del patrimonio archivístico. “Con el nuevo portal de Archivos de la Diputación, los documentos ya digitalizados pueden consultarse a través de la web, lo que supone un avance muy importante en términos de accesibilidad y transparencia”, explicó.En relación con el caso concreto de Montilla, Siles continuó señalando que “es protagonista importante de este portal, en el que se hacen públicos documentos de su historia local e institucional, algunos de ellos datados en el siglo XVII y que ya son consultables a través de esta herramienta, fruto del trabajo conjunto del personal del archivo y del Departamento de Archivo de la Diputación”.Además, indicó que este jueves se puso en marcha una actividad de colaboración técnica en el inventario de fondos históricos de los ayuntamientos, documentos que ya se encuentran en el Palacio de la Merced en manos de técnicos especialistas y añadió que “la Diputación comenzará a trabajar, en este 2026, con la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque para facilitar las labores técnicas de catalogación de este incomparable fondo bibliográfico que se merece toda la atención institucional para hacerlo accesible a la ciudadanía”.Esta nueva fase de colaboración se apoya en el, que cuenta con un contrato plurianual de aproximadamente 1,5 millones de euros y que destina en el presente ejercicio alrededor de 250.000 euros a actuaciones en distintos municipios de la provincia.Precisamente, la primera fase de implantación del portal web de Archivos locales de la Diputación de Córdoba ha permitido ya la digitalización de 10.000 documentos históricos procedentes de 36 municipios, de un total de 49 ayuntamientos que habían solicitado la adhesión a este proyecto impulsado por la institución provincial. Entre los municipios incluidos en esta fase figura Montilla, junto a otras localidades de la provincia.El proyecto, puesto en marcha el pasado mes de mayo, ha supuesto un nuevo avance en la línea de apoyo a los archivos municipales, facilitando el acceso a documentación histórica tanto a los ayuntamientos como a investigadores y ciudadanía. A lo largo del primer trimestre de 2026 está prevista, además, la incorporación de la documentación correspondiente a otros municipios que ya han solicitado su integración en el portal.La herramienta digital —— permite localizar documentos por fechas, archivos, lugares y materias empleadas en su descripción, así como realizar búsquedas globales en todos los archivos disponibles o individualizadas en cada archivo local.Los fondos visibles son, fundamentalmente, actas de concejo y de plenos municipales, censos de población, expedientes de quintas, levas y reclutamiento, registros del pósito municipal o deslindes del término municipal, siempre de carácter histórico.En paralelo, se han iniciado trabajos de inventariado de fondos históricos en aquellos ayuntamientos que lo han solicitado, con la previsión de culminar este proceso durante los próximos cuatro años, garantizando la conservación y el acceso a una parte esencial del patrimonio documental cordobés.Actualmente, la gestión del Archivo Municipal de Montilla se realiza a través de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, en virtud de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento. El horario de consulta es lunes, jueves y viernes de 9.00 a 14.00 horas, si bien cualquier persona interesada puede solicitar cita previa a través del Área de Cultura o directamente con la Fundación para acceder a los fondos en horario de apertura municipal.Desde el Consistorio se ha subrayado la importancia de continuar trabajando en la conservación y difusión del patrimonio documental como herramienta esencial para el estudio, la investigación y el conocimiento de la historia local.