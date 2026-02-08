Aureliano Sáinz | De Neil Young a Bruce Springsteen

Asombran la irracionalidad y la brutalidad con la que actúa Donald Trump, no solo en las relaciones internacionales, sino también contra el propio pueblo estadounidense. Cada poco tiempo, comprobamos que no tiene freno, que procede, tal como dijo, sin atender a los acuerdos y las leyes internacionales, pues se guía solo por “su moral”.En medio de todo este desconcierto, nos preguntamos cómo la mayoría de quienes viven en esa potencia mundial no se rebela ante tantos atropellos que comete. Sospechamos que hay una especie de resignación extendida y que solamente en momentos puntuales, caso de la ciudad de Minneapolis (Minnesota), ha logrado levantarse tras haber pagado con dos muertes —Renee Good y Alex Pretti— la ferocidad de los miembros del ICE, esa policía dirigida por Trump y que tiene atemorizada a la población de origen inmigrante.Sin embargo, siempre han existido voces en ese país que se han alzado contra el despotismo de algunos de los presidentes, o contra el que nace del propio sistema, especialmente cuando este se ha manifestado en toda su crudeza. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos cantautores estadounidenses que surgieron dentro de la música tradicional con raíces populares y que llevaron adelante un abierto compromiso fuera con sus canciones y en sus posturas personales.Dentro de este panorama, uno podría comenzar por Woody Guthrie (1912-1967), padre de aquellos cantantes que sirviéndose de las baladas populares acabó convirtiéndose en el gran referente de las denuncias contra las injusticias que veía en su país.Basta recordar que en plena época de la “caza de brujas”, promovida por el senador republicano Joseph McCarthy, se atrevía a salir a la escena con su guitarra en la que tenía escrito “This machine kills fascists” (Esta máquina mata fascistas) y de su inolvidable canción), como homenaje a todos los que, nacidos en el propio país o venidos de fuera, habían levantado con su trabajo y esfuerzo a esa nación.Otro nombre a citar es el de Pete Seeger (1919-2014), el gran folklorista estadounidense autor de la emblemática canción), convertido en un himno de resistencia y lucha, cargado de esperanzas ante un futuro a construir.Siguiendo esa línea de continuidad con Woody Guthrie y Pete Seeger, podríamos citar, en algunas ocasiones, a dos grandes continuadores: Neil Young y Bruce Springsteen. Así, cuando ha sido necesario denunciar las brutalidades de las fuerzas del orden, y de quienes recibían las órdenes, no han tenido problema en hacerlo a través de sus canciones.Recordemos que, en 1970, un joven Neil Young de 25 años escribió y publicó la canciónen la que apuntaba directamente al presidente Richard Nixon por la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Kent de Ohio a tiros de la policía cuando se manifestaban en contra de la guerra que mantenía Estados Unidos contra el pueblo vietnamita. Guerra que acabó el 30 de abril de 1975, cuando cayó Saigón, lo que conllevó a la primera gran derrota del ejército estadounidense y la reunificación de Vietnam.Han transcurrido más de cincuenta años y de nuevo Neil Young vuelve a enfrentarse a Donald Trump. Pero también ahí está Bruce Springsteen quien abiertamente critica el estado de terror impuesto por el mismo presidente que incitó una turba a tomar el Capitolio. La canción se denominaen la que rinde homenaje a Renee Good y Alex Pretti, asesinados por miembros del ICE. Es una larga canción de la que traduzco algunos fragmentos de la misma:He querido cerrar este breve escrito con la canciónde ese magnífico cantante que es Bruce Springsteen, quien, habiendo cumplido 76 años, sigue en plena actividad, al tiempo no ha tenido nunca problemas a la hora de denunciar las injusticias y atropellos que sufre una parte de la población de ese poderoso país en abierto proceso de declive.