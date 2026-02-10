Salesianos Montilla suma dos victorias en la segunda ronda del Campeonato por Equipos 2026

El Club Deportivo Salesianos Montilla afrontó este pasado domingo la segunda ronda del Campeonato por Equipos 2026 con un balance desigual para sus cinco conjuntos, en una jornada marcada tanto por victorias de peso en la Liga Primera Provincial como por la dificultad de algunos enfrentamientos en la Liga Preferente, además de un encuentro aplazado por las inclemencias meteorológicas.En ese sentido, la competición provincial y autonómica de ajedrez federado, que arrancó una semana antes y que se prolongará durante seis rondas consecutivas, volvió a reunir a clubes de distintos puntos de la provincia de Córdoba y de Andalucía en una jornada que dejó sensaciones encontradas para la entidad montillana, en función de las categorías y los rivales a los que se enfrentaron sus equipos.Dentro de la Liga Primera Provincial, el Salesianos Montilla Infantil firmó una actuación sólida al imponerse por tres puntos a uno al equipo Torre la Plata, un resultado que permitió al conjunto sumar puntos muy valiosos para la clasificación. Esta victoria supuso un importante paso adelante tras el estreno liguero y refuerza la progresión competitiva del equipo en una categoría especialmente exigente.De igual modo, el Salesianos Montilla Juvenil protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada, al vencer con claridad al equipo Jaque 64 Nueva Carteya por un contundente cuatro a cero. El triunfo evidenció un altísimo nivel de juego por parte del conjunto montillano, que logró cerrar la ronda sin conceder ningún punto a su rival y consolidar así su posición en la clasificación.Por otro lado, el Salesianos Montilla Provincial no pudo repetir el resultado positivo de la jornada inaugural y cayó por tres puntos a uno frente al Torre de Ipagro B Panga. El enfrentamiento, descrito como “una ronda complicada” por el propio club, se resolvió a favor del conjunto rival tras partidas muy disputadas, en las que el equipo montillano no logró inclinar el marcador a su favor.En cuanto a la Liga Preferente de Córdoba, la segunda ronda volvió a poner de manifiesto la dureza de una categoría integrada por trece equipos de la provincia. El Salesianos Montilla A se midió al Reina Brillante B en un encuentro que terminó con derrota para el conjunto montillano, que no consiguió puntuar pese a que las partidas resultaron muy luchadas de principio a fin.Por otro lado, el Salesianos Montilla B no pudo disputar su encuentro correspondiente a esta segunda ronda frente al Alcolea A debido a las inclemencias del temporal, que impidieron el desplazamiento del equipo rival. El enfrentamiento quedó aplazado para la próxima semana y se resolverá en una fecha posterior, manteniéndose pendiente dentro de la planificación de la competición.Estos resultados se producen apenas una semana después del, cuando el club montillano dio el pistoletazo de salida a una competición que se desarrolla con encuentros semanales y que concluirá el sábado 14 de marzo, fecha en la que se decidirá la clasificación final tras varias jornadas de intensa actividad.Y es que el campeonato se disputa con un formato ya consolidado, en el que cada enfrentamiento lo componen cuatro jugadores por equipo, con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos por movimiento, un sistema que exige concentración, preparación y regularidad a lo largo de todas las rondas.En ese contexto, el Club Deportivo Salesianos Montilla participa esta temporada con un total de cinco equipos repartidos entre la Liga Preferente de Córdoba y la Liga Primera Provincial, una presencia que refleja el crecimiento y la consolidación de su sección de ajedrez en el ámbito competitivo. Dos conjuntos representan al club en la Preferente, mientras que otros tres —Infantil, Juvenil y Provincial— compiten en la Primera Provincial, integrada por 26 equipos.Tras esta segunda ronda, el club afronta el resto del campeonato con la vista puesta en seguir sumando experiencia y resultados, en una competición larga y exigente en la que, como ya se apuntó en la previa, la regularidad será determinante para las aspiraciones de cada uno de los equipos montillanos.