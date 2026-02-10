La igualdad de género centra un proyecto educativo de Cruz Roja en colegios de Montilla

Cerca de un centenar de escolares montillanos de entre 8 y 10 años han participado en un proyecto impulsado por la asamblea local de Cruz Roja para sensibilizar sobre la igualdad de género mediante talleres con títeres, desarrollados recientemente en centros educativos del municipio.Además, la iniciativa, titulada, se ha llevado a cabo en dos colegios de Montilla, el CEIP Vicente Aleixandre y el CEIP Gran Capitán, donde el voluntariado de la institución humanitaria ha trabajado con alumnado de tercero y cuarto de Primaria.Los talleres han combinado el uso de títeres como herramienta pedagógica con la elaboración de calendarios dedicados a mujeres ilustres, con el objetivo de fomentar la reflexión y el aprendizaje en torno a la igualdad desde edades tempranas.En ese sentido, la técnica de gestión local de Cruz Roja en Montilla, Ana Beatriz Sánchez, comenta que con este proyecto “continuamos con nuestro trabajo en la localidad para dar a conocer a la población los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015 por la comunidad internacional para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas. Y, sobre todo, perseguimos concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la corresponsabilidad y la igualdad de género”.De igual modo, esta iniciativa se enmarca en la línea de actuaciones que la asamblea local viene desarrollando en el municipio en torno a los ODS. Durante los últimos siete años, de manera consecutiva, Cruz Roja ha impulsado distintos proyectos con el respaldo del Consistorio montillano, entre los que se encuentran, todos ellos orientados a acercar estos objetivos globales a la población local.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una agenda común aprobada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la denominada Agenda 2030. Se trata de diecisiete objetivos interrelacionados que buscan ofrecer respuestas a algunos de los principales desafíos sociales, económicos y ambientales del planeta desde una perspectiva integral y compartida por la comunidad internacional.Y es que los ODS plantean un enfoque que combina la lucha contra la pobreza y las desigualdades con la protección del medio ambiente y la promoción de sociedades más justas e inclusivas. Su planteamiento parte de la idea de que el desarrollo solo es sostenible si avanza de forma equilibrada en estos tres ámbitos, incorporando además la igualdad de género y la corresponsabilidad como ejes transversales.Asimismo, la Agenda 2030 subraya la importancia del papel de las administraciones locales, las entidades sociales y la ciudadanía en la consecución de estos objetivos. La implicación de la comunidad educativa, como ocurre en proyectos desarrollados en centros escolares, se considera clave para generar conciencia desde edades tempranas y favorecer una cultura de compromiso social a largo plazo.Finalmente, la difusión de los ODS a través de iniciativas educativas y participativas permite traducir metas globales en acciones cercanas y comprensibles, adaptadas a la realidad de cada territorio. En este contexto, proyectos comobuscan acercar estos principios al día a día del alumnado, utilizando lenguajes y dinámicas acordes a su edad.