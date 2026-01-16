Rosa Rodríguez y Antonio Maíllo llaman al cambio político en Andalucía



FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

Por Andalucía reforzó ayer su apuesta política en la provincia de Córdoba con la proclamación oficial de la montillana Rosa Rodríguez como candidata número uno al Parlamento andaluz, una designación que sitúa a la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla en un lugar destacado de cara a la próxima cita electoral autonómica.El anuncio —— se produjo ayer por la tarde en el salón de actos del Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio”, que se quedó pequeño ante la gran afluencia de simpatizantes y militantes procedentes de distintos municipios de la Campiña Sur Cordobesa.El encuentro, de marcado carácter político y simbólico, fue el primer acto oficial de Rosa Rodríguez como candidata por Córdoba y contó con la presencia de Antonio Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, además de responsables provinciales de IU, alcaldes y alcaldesas de la comarca y numerosos vecinos que quisieron arropar a la candidata montillana en este momento.Durante su intervención, Rosa Rodríguez agradeció la asistencia y destacó el "carácter simbólico" de iniciar esta etapa en Montilla, donde hizo balance de la jornada de trabajo compartida ayer con Antonio Maíllo en distintos puntos de la provincia.Una agenda centrada en cuestiones que, según defendió, "afectan de lleno a la vida cotidiana de la ciudadanía". En ese contexto, Rosa Rodríguez denunció que “el derecho a una vivienda digna se está convirtiendo en un negocio” ante la negativa de la Junta de Andalucía a aplicar la Ley de Vivienda, y situó este problema como "uno de los grandes retos sociales" del momento.Rodríguez puso también el foco en la defensa de los servicios públicos y en el papel estratégico del mundo rural. Reivindicó la importancia de las industrias agroalimentarias como motor económico y como elemento clave para fijar población al territorio, aunque advirtió de que, para lograrlo, “se necesitan inversiones, empleo de calidad y servicios públicos para que la gente no tenga que marcharse si no quiere”.En ese mismo hilo, la edil montillana lamentó que en Andalucía, bajo el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, "se estén convirtiendo en negocios derechos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia", una deriva que, a su juicio, supone “atentar contra la vida de las personas”.La candidata montillana al Parlamento andaluz criticó, además, los presupuestos de la Diputación de Córdoba que, como denunció, "recortan en un 50 por ciento las partidas destinadas a los ayuntamientos", una decisión que, a su juicio, “pone la puntilla a los pueblos de la provincia, una de las que más población pierde de toda España”.Por su parte, Antonio Maíllo subrayó el valor político de Montilla, “un referente para la izquierda y un espacio de aprendizaje". El líder de IU apuntó que "en Andalucía hemos dado un paso para aportar certidumbre y seguridad en el camino hacia un cambio de gobierno y poner fin a la etapa de un Moreno Bonilla agotado”.En referencia a Rosa Rodríguez, el líder de IU afirmó que “es muy importante que quien encabeza la coalición Por Andalucía en Córdoba sea ella, por el reconocimiento que tiene en la provincia”, a la que definió como “una política de calle, de pueblos, pegada a la piel de la gente”, con un perfil que, a su juicio, "encaja con el tipo de política que necesita Andalucía en el nuevo ciclo político".“Los grandes problemas de Andalucía, empezando por la sanidad, tienen solución y se pueden revertir”, afirmó Antonio Maíllo, quien fue rotundo al afirmar que “la batalla por Andalucía está abierta y Por Andalucía es una alternativa de esperanza”, al tiempo que reivindicó la unidad de la izquierda transformadora y la existencia de “condiciones objetivas para un cambio de gobierno”.