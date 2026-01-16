Un control de la Policía Local se salda con un conductor denunciado por consumo de drogas

Durante la madrugada de ayer jueves, la Policía Local de Montilla interceptó a un conductor que dio positivo en sustancias estupefacientes durante un control preventivo de seguridad vial y seguridad ciudadana desarrollado en distintos puntos del municipio, tal y como ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.La intervención tuvo lugar en el marco de los dispositivos periódicos que el cuerpo policial despliega con el objetivo de reforzar la seguridad en las calles, especialmente en franjas horarias sensibles como la noche y la madrugada. Son controles que, más allá de su carácter sancionador, buscan disuadir conductas de riesgo y recordar que cada decisión al volante tiene consecuencias directas no solo para quien conduce, sino también para el resto de personas usuarias de la vía.Según la información facilitada, la actuación se desarrolló con total normalidad y sin incidentes reseñables. Tras detectar el resultado positivo en el test de sustancias estupefacientes, los agentes procedieron a tramitar la correspondiente denuncia, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que conducir bajo los efectos de las drogas supone una alteración grave de las capacidades necesarias para una conducción segura. La percepción del entorno, los reflejos o la toma de decisiones pueden verse seriamente afectados, convirtiendo cualquier desplazamiento cotidiano en una situación potencialmente peligrosa.En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Montilla se ha querido insistir una vez más en la importancia de no ponerse al volante tras consumir alcohol o drogas, una llamada a la responsabilidad individual que apela al sentido común y al cuidado colectivo, porque la seguridad vial no es solo una cuestión de normas, sino también de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.De igual modo, estos controles preventivos forman parte de una estrategia continuada orientada a garantizar calles más seguras y tranquilas. Lejos de ser actuaciones puntuales, responden a un trabajo constante que se mantiene a lo largo del tiempo y que persigue generar un entorno urbano en el que la convivencia sea compatible con el ocio, la movilidad y el descanso vecinal. En ese sentido, desde la Policía Local insisten en que la colaboración ciudadana y la concienciación social son claves para reducir este tipo de conductas.