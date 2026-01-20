La Unión y la Banda de Los Moraos volverán a acompañar a la Hermandad de la Humildad

La Agrupación Musical La Unión de Montilla y la Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía volverán a poner banda sonora al Martes Santo montillano, acompañando un año más a los sagrados titulares de la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano, en una jornada que volverá a estar marcada por la estrecha sintonía entre cofradía y músicos.De este modo, la Agrupación Musical La Unión de Montilla renovará su compromiso con el Señor de la Humildad y Paciencia, una imagen con la que mantiene un vínculo profundo y sostenido en el tiempo. No es una relación circunstancial ni reciente. Al contrario, se trata de una conexión forjada a lo largo de tres lustros de acompañamiento continuado, en los que la música ha servido como prolongación del rezo y como lenguaje común entre costaleros, nazarenos y devotos.Esa relación fraternal entre la hermandad y La Unión se ha ido plasmando también en el propio repertorio de la agrupación, con marchas compuestas expresamente para el Señor de la Humildad y Paciencia que hoy forman parte del patrimonio musical de la Semana Santa montillana.Títulos como, de José Manuel Sánchez Molero;, de Francisco José Carrasco; o, del mismo compositor, no solo enriquecen el acompañamiento procesional, sino que funcionan como una banda sonora reconocible para generaciones de cofrades.Fundada en 1981, la Agrupación Musical La Unión ha llevado desde entonces el nombre de Montilla por numerosos puntos de la geografía andaluza, con actuaciones en ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera o Écija.Fuera de Andalucía, su música también ha sonado en enclaves como San Joan Despí, en Barcelona, o Tomelloso y Valdepeñas, en Ciudad Real, ampliando así el radio de acción de una formación que se ha consolidado como uno de los referentes musicales del ámbito cofrade.Entre los hitos más recordados de su trayectoria destaca la actuación ofrecida en 2007 en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro delorganizado por Canal Sur Radio, una cita que supuso un importante reconocimiento a su calidad interpretativa.Igualmente significativa fue su participación en el Martes Santo de 2010 acompañando al paso de misterio de la Hermandad Salesiana de El Prendimiento de Córdoba, desde la salida de la iglesia de María Auxiliadora hasta la Santa Iglesia Catedral, en un recorrido cargado de simbolismo.El bagaje de La Unión se completa con cuatro trabajos discográficos —— a los que se suma su colaboración, en octubre de 2006, en el. En este proyecto compartió espacio con formaciones de primer nivel del panorama cofrade, como Virgen de los Reyes y Los Gitanos de Sevilla o Pasión de Linares, entre otras, lo que da buena muestra del reconocimiento alcanzado por la agrupación montillana.En la actualidad, la formación cuenta con alrededor de un centenar de marchas en su repertorio, muchas de ellas de creación propia, a las que se añadirán nuevas composiciones que verán la luz próximamente. Como detalle cargado de simbolismo, La Unión estrenó en 1999 un banderín de terciopelo con bordados en hilo de oro en el que se puede apreciar el escudo de Montilla y, en su terminación, las figuras de San Francisco Solano y la Virgen de la Aurora, patronos de la ciudad, un elemento que refuerza visualmente su identidad y su arraigo con la sede canónica de la Hermandad de la Humildad.Por su parte, la Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía volverá a acompañar a María Santísima de la Caridad en sus Tristezas, consolidando así una relación que, según lo anunciado, se mantendrá al menos hasta el Martes Santo de 2027. La formación malagueña, conocida popularmente como la, fue fundada también en 1981, una coincidencia temporal que no deja de resultar llamativa y que conecta, de algún modo, las trayectorias de ambas corporaciones musicales.A lo largo de su historia, la Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía ha acompañado a numerosas hermandades de la capital malagueña, como Los Estudiantes, la Nueva Esperanza o Salesianos, y en la actualidad pone sus sones tras imágenes de gran devoción, como la Virgen de la Candelaria o la Virgen del Mar en Vísperas, así como, ya en Semana Santa, la Virgen del Patrocinio de la Hermandad de Salutación y la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad de Crucifixión.La formación cuenta con dos trabajos discográficos publicados en 1991 y 1998, caracterizados por un repertorio cuidado y variado, en el que conviven composiciones de autores como Perfecto Artola, David Hurtado, Germán Álvarez Beigbeder, Font de Anta o Farfán.Actualmente, la dirección musical recae en Juan Alberto Gómez Villanueva y Jesús Aguilar Fajardo, una dupla joven que aporta renovación y continuidad a un proyecto musical plenamente consolidado. Gómez Villanueva es, además, autor de marchas comoo el arreglo deDe este modo, el próximo Martes Santo volverá a vivirse en Montilla como una jornada en la que la música y la devoción caminarán de la mano, con dos formaciones de larga trayectoria y profundo arraigo acompañando a los sagrados titulares de la Hermandad de la Humildad y Paciencia.