Dura derrota del Montilla Club de Fútbol en Palma del Río

Atlético Palma del Río 4 -- 1 Montilla Club de Fútbol

Atlético Palma del Río: Gonzalo, Fran Cruz, Farfán (Denis, min. 89), Sergio León (Arjona, min. 87), Miquel, Fran Cano (Nando, min. 65), Pedro Chacón (Manu, min. 70), Rafa (Nacho, min. 89), Abraham, Fran (Koke, min. 81) y Mateo.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Fran González, Antonio Pino, Francis Moslero (Adri, min. 85), Carraña II (Sergio, min. 45), Gorka, Juan Rosa (Rafa Alcaide, min. 58), Tena (Bermejo, min. 58), Tiago (Pedrito, min. 58), Amara (Yiyo, min. 58) y Abraham.

Goles: 1-0 Mateo (min. 29); 2-0, Abraham (min. 31); 3-0, Sergio León (min. 55); 4-0, Pedro Chacón (min. 60) y 4-1, Pedrito (min. 66).

Árbitro: Marcelo Corral González (Huelva). Amonestó por los locales a Farfán, Koke, Rafa y Fran. Por los visitantes, a Isaac de la Cuesta, Tena, Rafa Martínez, Juan Rosa y Abraham.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Sergio León de Palma del Río, ante unos 300 espectadores.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol encajó este fin de semana una derrota tan dolorosa como engañosa en su visita a Palma del Río, en un partido que, pese a lo abultado del marcador final, dejó fases de igualdad y una sensación amarga en un equipo que había viajado con la firme intención de sumar en un escenario siempre exigente.El conjunto vinícola, de nuevo condicionado por las lesiones, saltó al césped con una actitud valiente y una propuesta competitiva desde el primer minuto. De hecho, las primeras ocasiones llevaron sello visitante. Tiago estuvo muy cerca de adelantar al Montilla Club de Fútbol, pero el guardameta local logró atrapar el balón prácticamente sobre la misma línea de gol.Poco después, Gorka obligó a intervenir de nuevo al meta palmeño con un disparo bien dirigido, mientras que Antonio Pino generó varios acercamientos peligrosos que la defensa local consiguió desactivar con apuros. El partido parecía controlado, pero en el minuto 29 todo cambió. Una falta sin excesivo peligro fue filtrada al área, Tena no pudo despejar con claridad y el balón quedó franco para que el Atlético Palma del Río estableciera el 1-0.Y es que el golpe dejó tocado al conjunto auriverde. Apenas unos instantes después, un saque de esquina favorable al Montilla Club de Fútbol terminó convirtiéndose en una rápida contra local que, aprovechando el desorden defensivo, dejó a un jugador palmeño solo ante la portería para firmar el 2-0 con el que se alcanzó el descanso. Demasiado castigo para lo visto hasta entonces.Tras el paso por vestuarios, el técnico vinícola, Isaac de la Cuesta, movió el banquillo con la intención de cambiar el guion, pero no fue el día de la zaga montillana. Un balón a la espalda de la defensa permitió a un delantero local plantarse en solitario y superar a Molero con una sutil vaselina. Poco después llegaría el 4-0, con el propio Molero como protagonista involuntario, al no poder blocar un balón en una salida por alto que quedó a merced del atacante rival.Aun así, el Montilla Club de Fútbol no se rindió. Con los cambios, el equipo se volcó en ataque y encontró recompensa en el minuto 66, cuando Pedro Crespín logró recortar distancias y devolver algo de esperanza. Los vinícolas siguieron insistiendo. Sergio Heredia llegó a marcar el segundo, aunque su acción fue anulada por fuera de juego, y Bermejo dispuso de una ocasión clara que se marchó por muy poco. Detalles que pudieron maquillar un resultado demasiado severo.El pitido final confirmó una derrota dura y excesiva para el Montilla Club de Fútbol, que ha encajado seis goles en los dos últimos partidos y deberá reforzar su solidez defensiva. Un tropiezo que obliga a recomponerse con rapidez y a mirar ya al próximo compromiso. La siguiente cita para los auriverdes será este domingo, ante La Palma Club de Fútbol, en el Estadio Municipal Miguel Navarro, donde deberá reencontrarse con la senda positiva del triunfo.