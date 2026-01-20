

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla avanza en la ordenación urbanística de La Toba, una zona residencial situada entre la antigua travesía de la carretera nacional N-331 y el polígono industrial Llanos de Jarata, en el principal acceso al casco urbano desde Málaga o Aguilar de la Frontera.El complejo Envidarte acogió una reunión en la que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, junto a técnicos municipales, ofrecieron información sobre el estado actual del Plan Parcial de Ordenación Urbanística, un documento largamente esperado que pretende poner orden y futuro a una zona que ha crecido durante años sin una planificación definida y que arrastra carencias evidentes en infraestructuras y servicios básicos.El encuentro sirvió así para desgranar el contenido del documento técnico redactado para el desarrollo urbanístico de La Toba, un paso previo imprescindible antes de su tramitación administrativa. Según se trasladó a los asistentes, que llenaron el salón de actos de Envidarte, el Ayuntamiento estudiará el plan en las próximas semanas con la intención de llevarlo al Pleno municipal para su aprobación inicial "lo antes posible". A partir de ahí, se abrirá el habitual periodo de información pública y de presentación de alegaciones antes de la aprobación definitiva, una fase clave para recoger aportaciones y resolver dudas.Durante la reunión, el alcalde de Montilla señaló que “este es un paso fundamental para poder iniciar la urbanización de La Toba y completar las infraestructuras que ahora mismo no existen o son provisionales”. El regidor recordó, además, que se trata de “una zona que se ha ido desarrollando sin una planificación previa, lo que convierte este proceso en especialmente complejo”, una circunstancia que ha condicionado durante años la prestación de servicios municipales. En ese sentido, subrayó que “es imprescindible que este suelo se incorpore plenamente a la trama urbana para que el Ayuntamiento pueda prestar servicios de calidad”.Por su parte, Lidia Bujalance detalló que el Plan Parcial define con precisión la ordenación definitiva de todo el ámbito de La Toba: desde la estructura viaria hasta los espacios libres, las zonas verdes y los equipamientos previstos.De igual modo, la edil montillana explicó que el documento contempla “así como la dotación completa de servicios urbanísticos como saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, suministro eléctrico y telecomunicaciones”, una relación de mejoras que apunta directamente a las necesidades más reclamadas por los propios residentes.Otro de los asuntos que centró el diálogo con los vecinos fue el sistema de gestión previsto para el desarrollo del suelo. El alcalde recordó que, en la actualidad, se plantea el sistema de compensación, mediante el cual son los propios propietarios quienes impulsan el proceso urbanizador.No obstante, dejó claro que “el compromiso del Ayuntamiento es tutorizar, acompañar y, si fuese necesario, liderar el proceso urbanizador mediante un sistema de cooperación”, una fórmula que permitiría desbloquear el proyecto si surgieran dificultades.Desde el Ayuntamiento se insistió en la importancia de la implicación directa de los propietarios para culminar este camino, al tiempo que se puso sobre la mesa que los recientes cambios en la normativa urbanística andaluza abren nuevas oportunidades para avanzar en la regularización de suelos como el de La Toba.El objetivo final, tal y como se trasladó durante la reunión por parte del equipo de gobierno y, también de los técnicos que intervinieron —el arquitecto municipal Francisco Palma Córdoba y el arquitecto montillano Juan Fernández Segura—, es claro: que esta zona residencial se integre plenamente en la ciudad y cuente con servicios urbanos adecuados y de calidad, dejando atrás soluciones provisionales y una sensación de periferia inacabada que ponga fin a una etapa de crecimiento desordenado y abrir otra marcada por la planificación, la seguridad jurídica y una mejor calidad de vida para sus vecinos.