El Ayuntamiento refuerza su colaboración con Ademo y Comercio Córdoba



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla acogió ayer una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) y Comercio Córdoba, con el objetivo de reforzar el diálogo permanente que el equipo de gobierno mantiene con el tejido económico local y seguir afianzando las políticas de apoyo al comercio y a las pequeñas y medianas empresas.La cita reunió al teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, con el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, y el presidente de Ademo, Pepe Márquez, junto a otros representantes de ambas entidades.La reunión sirvió para estrechar la colaboración entre la Administración local y las asociaciones empresariales, con el compromiso compartido de mantener encuentros periódicos a lo largo del año que permitan coordinar acciones y atender de forma continuada las necesidades del sector, en un contexto marcado por los cambios de hábitos de consumo y los nuevos retos del comercio de proximidad.Durante la sesión se abordó la planificación de próximas iniciativas conjuntas, entre las que destacó la preparación de las jornadas de Centros Comerciales Abiertos previstas para el próximo 5 de febrero, una propuesta formativa novedosa en la provincia, orientada a mejorar la coordinación de actuaciones y a reforzar el comercio de proximidad en los municipios, apostando por la cooperación como herramienta para ganar competitividad y, de este modo, ofrecer una respuesta más cohesionada a la ciudadanía.En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local afirmó que “este tipo de encuentros nos permiten avanzar en un modelo de trabajo compartido, donde la Administración y las entidades privadas suman esfuerzos para fortalecer el comercio local y adaptarlo a los nuevos retos”.El responsable municipal subrayó, además, que “la formación y la coordinación entre municipios son claves para mejorar la competitividad del sector y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”, poniendo el acento en la necesidad de actuar de manera conjunta y sostenida en el tiempo.Desde el Ayuntamiento de Montilla se valoró de forma positiva este encuentro, que consolida una línea de trabajo basada en la cooperación institucional y en el apoyo continuado al comercio local como motor de desarrollo económico y social del municipio. Una estrategia que busca no solo impulsar la actividad empresarial, sino también preservar la vida en las calles y el papel del comercio de cercanía como elemento vertebrador de la ciudad.