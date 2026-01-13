El Ayuntamiento de Montilla convoca una oposición para cubrir una plaza de conductor maquinista

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha una nueva convocatoria de empleo público con la que busca incorporar de forma estable a un oficial de primera conductor maquinista, que pasará a ampliar la plantilla de los servicios municipales y, en especial, del personal vinculado a la obra pública y al mantenimiento de infraestructuras.La oferta, aprobada mediante resolución de Alcaldía con fecha 23 de diciembre de 2025, tiene como objetivo cubrir en propiedad una plaza de personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2025. Se trata de un proceso selectivo por oposición libre, adscrito al Grupo C, Subgrupo C2, con la categoría de oficial de primera y la especialidad de conductor maquinista, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.Además, el Consistorio deja abierta la puerta a que esta convocatoria pueda ampliarse si, antes de que se publique el listado definitivo de personas admitidas y excluidas, se aprueba y publica la Oferta de Empleo Público de 2026 e incluye una plaza de la misma categoría.La convocatoria está dirigida a personas que cumplan una serie de requisitos generales y específicos, entre los que figuran tener la nacionalidad española, haber cumplido al menos 18 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, así como contar con la capacidad funcional necesaria para desempeñar las tareas propias del puesto. También se exige no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.En el plano formativo, es imprescindible estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente, además de disponer de los permisos de conducir tipo B y C más E, junto con el Certificado de Aptitud Profesional para la conducción de vehículos destinados al transporte por carretera.El Ayuntamiento subraya, de igual modo, que las personas con discapacidad podrán participar en igualdad de condiciones, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles con las funciones del puesto. En estos casos, y previa solicitud, el tribunal calificador adaptará tiempos y medios para garantizar la igualdad de oportunidades durante las pruebas.El plazo para presentar solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las personas interesadas deberán tramitar su solicitud a través de la, en el apartado de, donde también se facilita el documento para el abono de la tasa de examen, fijada en 23 euros, conforme a la ordenanza fiscal vigente. La convocatoria advierte de que la correcta cumplimentación de la solicitud, dentro del plazo establecido, es un requisito imprescindible para no quedar excluido del proceso.Una vez finalizado el plazo de presentación, la Alcaldía aprobará la lista provisional de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba, en la Sede Electrónica municipal y en el tablón de anuncios. Tras el periodo de subsanación, se hará público el listado definitivo, junto con la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas.El sistema de selección se articula mediante oposición y consta de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primero consistirá en un cuestionario tipo test de cincuenta preguntas sobre materias comunes y específicas, con una duración máxima de 60 minutos.El segundo ejercicio tendrá un carácter eminentemente práctico y permitirá evaluar, sobre el terreno, los conocimientos, la destreza y la experiencia de las personas aspirantes en el manejo de maquinaria y en las tareas propias del puesto de oficial de primera conductor maquinista. Cada ejercicio se calificará sobre un máximo de diez puntos, siendo necesario alcanzar al menos cinco para superar cada prueba.El proceso estará supervisado por un tribunal calificador de composición técnica, que velará por los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como por la objetividad y la transparencia en el desarrollo de las pruebas. Finalizada la oposición, la calificación final se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones de ambos ejercicios, y la relación de personas aprobadas se publicará por orden de puntuación.