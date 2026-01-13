Depresión: una enfermedad en aumento que puede afectar a cualquier edad

Origen multifactorial

La depresión es un trastorno mental que va mucho más allá de la tristeza puntual y que puede condicionar de forma profunda la vida personal, social, familiar y laboral de quienes la padecen. Se trata de una enfermedad real, con base biológica, psicológica y social, que afecta al funcionamiento del cerebro y del cuerpo y que, en muchos casos, permanece infradiagnosticada o silenciada por el estigma.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se celebra hoy, el doctor José Ángel Alcalá ha subrayado la importancia de sensibilizar a la sociedad, normalizar la búsqueda de ayuda profesional y recordar que la depresión tiene tratamiento cuando se aborda de forma adecuada y personalizada.Según el especialista, la depresión puede definirse como un trastorno mental caracterizado por una tristeza persistente, la pérdida de interés o placer por actividades que antes resultaban gratificantes y una serie de síntomas que se mantienen durante al menos dos semanas y afectan al día a día de la persona.Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, la fatiga constante, las alteraciones del sueño y del apetito, la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, así como sentimientos de inutilidad o culpa. En los casos más graves pueden aparecer pensamientos de muerte o suicidio. Además, la depresión también puede expresarse a través de síntomas físicos, como dolores corporales inespecíficos o molestias digestivas.La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 2030 la depresión se situará entre las tres primeras causas de enfermedad, discapacidad y costes sanitarios a nivel mundial. Aunque puede aparecer a cualquier edad, el doctor Alcalá señala que "es más frecuente que se inicie en la adolescencia o entre los 30 y los 50 años".El diagnóstico de la depresión es fundamentalmente clínico, basado en una entrevista detallada con el paciente y su entorno cercano, siguiendo los criterios establecidos por clasificaciones internacionales como la CIE-11 o el DSM-V. En algunos casos, se complementa con exploración física y analíticas para descartar otras causas médicas.En cuanto a la prevalencia, la depresión afecta aproximadamente 1,5 veces más a las mujeres que a los hombres, una diferencia que comienza a apreciarse a partir de la adolescencia, posiblemente relacionada con factores hormonales. El origen de esta enfermedad es multifactorial, resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, como la predisposición genética, determinados estilos de pensamiento o la exposición a situaciones de estrés prolongado.Respecto al tratamiento, el doctor Alcalá ha destacado que "debe adaptarse a cada persona, teniendo en cuenta la gravedad de los síntomas, las guías clínicas y la decisión informada del paciente", y ha insistido en que la depresión "tiene tratamiento y pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia".