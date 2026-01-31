Rosa Rodríguez defiende la sanidad pública en la VII Escuela Feminista de Córdoba



FOTOGRAFÍA: PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA

Rosa Rodríguez defendió ayer la necesidad de "proteger y reforzar la sanidad pública" durante la apertura de la VII Escuela no mixta de Formación Feminista, un encuentro que se celebra hasta mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) y que reúne a militantes, activistas y referentes del feminismo de toda España para analizar los retos actuales del movimiento desde una perspectiva crítica y anticapitalista.La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, que espor la provincia de Córdoba, participó en la jornada inaugural de la VII Escuela no mixta de Formación Feminista, organizada por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), una cita que convierte durante tres días a la capital cordobesa en un espacio de reflexión colectiva sobre el derecho a la salud, la defensa de los servicios públicos y la construcción de un nuevo contrato social.En ese contexto, Rodríguez manifestó que “desde Por Andalucía e Izquierda Unida llevamos años denunciando la necesidad del mantenimiento de los servicios públicos como una herramienta esencial para la vida, pero el Gobierno de la Junta de Andalucía, lamentablemente, está mercadeando con esos servicios públicos y las consecuencias son las que se han producido con los privados del cáncer de mama”.Además, la candidata montillana subrayó la "relación directa" entre la calidad de los servicios públicos y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, y señaló que “desde Por Andalucía vamos arevertir todos los efectos nocivos que las políticas del Partido Popular (PP) tienen, no solamente para los derechos de las personas, sino también para la vida"."Hemos visto el terrible accidente de Adamuz y tenemos la conciencia de lo importante que es mantener unos servicios públicos en el Estado, en la comunidad autónoma, unos servicios públicos que estén al pie de la urgencia y que respondan de una manera óptima", recalcó la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla.En ese mismo sentido, Rodríguez incidió en la importancia de la financiación pública para sostener el sistema de bienestar y afirmó que “para el sostenimiento de esos servicios públicos, es fundamental algo que al PP tampoco le gusta, como son los impuestos. Pero es que sin impuestos, no podemos sostener el sistema público, ni de pensiones, ni de sanidad, ni de educación”.La candidata de Por Andalucía concluyó su intervención asegurando que “las mujeres que estamos aquí vamos a seguir peleando por la defensa de algo que creíamos que nos correspondía por el hecho de esas personas, que son nuestros derechos, pero que hay quien está empeñado en arrebatarlo. Y, por supuesto, nos va a encontrar de frente, porque las mujeres no nos vamos a resistir, no nos vamos a permitir que ninguno de esos derechos se nos arrebate”.La VII Escuela no mixta de Formación Feminista abrió oficialmente sus puertas ayer con un programa que incluye mesas redondas, talleres, acciones callejeras y espacios de convivencia. Militantes, activistas y profesionales abordan durante estas jornadas los desafíos del feminismo contemporáneo desde una mirada crítica, intergeneracional y anticapitalista, con especial atención al modelo sanitario, el contrato social, el papel de la Iglesia y la lucha contra el fascismo.Durante la comparecencia previa al inicio del encuentro, la responsable del Área Feminista del PCA, Alba Doblas, recordó a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y explicó que “las hemos tenido muy presentes en esta Escuela y hemos modificado ligeramente nuestro programa para tener en cuenta el sentimiento, la consternación y el shock que se había producido en la ciudadanía”.Asimismo, Doblas quiso poner el foco en el papel desempeñado por las mujeres en la respuesta a la emergencia y señaló que “queremos reivindicar a las mujeres que han sido, en primera instancia, las dedicadas a cuidar, a dar lo que tenían, a hacer comidas y en responder frente a la emergencia, y cómo no, a señalar en esta Escuela la necesidad de esos servicios públicos, especialmente para las mujeres”.La apertura contó con la participación de Paqui Delgado, responsable del Área Feminista del PCA en la ciudad de Córdoba, y de Raquel Arranz, secretaria general de la Unión de Juventudes Comunistas de España. A continuación, se celebró una mesa dedicada al derecho a la salud desde una perspectiva feminista, en la que intervinieron la portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, junto a Juana Pérez y las representantes de la asociación AMAMA, Rocío Castro y Anabel Cano.En ese marco, Rocío Castro agradeció que “se nos dé voz en la Escuela par poder luchar por una sanidad pública de calidad de verdad para que no vuela a pasar lo que ha pasado con los cribados”. Por su parte, Anabel Cano advirtió que “vamos a seguir peleando, no vamos a parar, porque siguen saliendo casos de muchas mujeres con el mismo problema. Lo que deberían hacer ellos, lo vamos a hacer nosotras”.Por otro lado, Alba Doblas detalló el contenido del programa previsto para el resto del fin de semana. La jornada de hoy sábado está marcada por el análisis del vínculo entre feminismo, paz y desarme, con aportaciones de la responsable del Área Feminista del PCE, Cristina Simó; la coordinadora nacional de profesionales y técnicos, abogados y abogadas, Durga Yhosebe Ochoa, y la diputada de IU en el Congreso, Engracia Rivera. También se debatirá sobre la necesidad de un nuevo contrato social que supere las estructuras patriarcales y racistas del pasado, con la participación de activistas como Ilham Khatabi y Carmen León.La tarde del sábado se dedica a talleres prácticos centrados en el 8M, el programa estratégico del Partido Comunista de España, la acción feminista callejera y el papel de las jóvenes frente a la Iglesia, con una puesta en común y una fiesta feminista.Mañana domingo, la Escuela se cerrará con una mesa sobre el contrato social y contrato sexual, en la que participarán la militante comunista Paula Garvín y la escritora y periodista Cristina Fallarás, seguida de una acción feminista en el entorno de la Puerta del Puente y de la Mezquita.La presencia de Rosa Rodríguez en este foro se inscribe en su trayectoria política y social vinculada a las políticas de igualdad y a la defensa de los servicios públicos. Su intervención en la apertura de la Escuela refuerza ese perfil en un contexto previo a la próxima cita autonómica en un espacio de encuentro, análisis y articulación de estrategias colectivas frente a las múltiples violencias que atraviesan a las mujeres.No en vano, su trayectoria profesional ha estado ligada al asesoramiento jurídico y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, ámbitos en los que ha trabajado para entidades públicas y privadas. Concejala en el Ayuntamiento de Montilla desde 2019, Rodríguez ha compaginado su labor política con su actividad como agente de igualdad en Ágora, gabinete de asesoramiento en género. Desde allí ha impartido cursos de formación y sensibilización en violencia de género dirigidos a profesionales y asociaciones de mujeres, un trabajo que, según subrayan desde su entorno político, "refleja el compromiso real con las causas que defiende".