La Diputación transfiere a Montilla más de 6,8 millones como anticipo de los tributos provinciales

La Diputación de Córdoba ha transferido a Montilla un total de 6.826.551,68 euros dentro del anticipo del 80 por ciento de la recaudación de los tributos correspondientes al ejercicio económico de 2026, una actuación canalizada a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) y destinada a dotar de liquidez a los ayuntamientos de la provincia para afrontar inversiones, garantizar servicios y planificar su actividad presupuestaria desde el inicio del año.En conjunto, la institución provincial ha transferido 129,07 millones de euros a los 77 ayuntamientos de la provincia, una cifra que supone un incremento del 2,55 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Esta cantidad corresponde al adelanto del grueso de la recaudación tributaria, un mecanismo que permite a las corporaciones locales disponer de recursos económicos antes de la liquidación definitiva de los impuestos.Durante la presentación de esta operación, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, comentó ayer que “con este acto trasladamos a nuestros pueblos la liquidez que les permite afrontar inversiones y planificar las acciones a desarrollar durante este año”. En ese sentido, subrayó la importancia de este anticipo como herramienta para facilitar la gestión municipal desde los primeros compases del ejercicio.Además, Fuentes detalló el origen de los fondos que sustentan esta transferencia, indicando que “34,07 millones son aportados por la Tesorería de la Diputación y el ICHL, 50 millones proceden de una operación de crédito firmada con Kutxabank, 20 millones de otra operación con Caja Rural del Sur, 16 millones con Unicaja y 9 millones con Bankinter”. Un reparto financiero que, según añadió, refleja la implicación directa de la institución provincial en el sostenimiento de la tesorería municipal.A este respecto, el presidente afirmó que se trata de unas cifras “que evidencian la colaboración de la institución provincial con sus ayuntamientos, un compromiso que se refuerza con la incorporación de fondos propios hasta alcanzar los 34 millones de euros para el presente ejercicio”. De igual modo, puso el acento en la evolución positiva de este modelo de anticipos a lo largo de los últimos años.Y es que, tal y como matizó Fuentes, “si atendemos a la evolución histórica de estos anticipos, podemos comprobar el incremento de unas cifras que vienen a reforzar la autonomía de los ayuntamientos. Así en 2023 hablábamos de 119,55 millones, en 2024 de 123,69 millones y en 2025 de 125,86 millones, hasta alcanzar los 129,07 millones de este 2026”. Una progresión que consolida este sistema como una pieza clave de la financiación local.Por otro lado, el responsable provincial explicó la distribución del anticipo por figuras tributarias. Del total transferido, el 61,93 por ciento corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Naturaleza Urbana y Bienes Inmuebles de Características Especiales; el 16,25 por ciento al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el 11,63 por ciento a tasas y precios públicos; el 7,61 por ciento al IBI de Rústica y el 2,58 por ciento al Impuesto de Actividades Económicas (IAE).En términos absolutos, la IBI Urbana alcanza los 79,94 millones de euros; el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, los 20,98 millones; las tasas y precios públicos, 15,01 millones; la IBI Rústica, 9,82 millones y el Impuesto de Actividades Económicas, los 3,32 millones de euros.En relación con el impacto directo de esta medida, Fuentes insistió en que “esta operación permite a los municipios poder llevar a cabo, desde el primer momento, la ejecución de sus presupuestos bajo unas condiciones óptimas de tesorería, pudiendo dar continuidad a los servicios municipales”. Una afirmación que sitúa este anticipo como un elemento estabilizador de la actividad diaria de los ayuntamientos.Asimismo, el presidente defendió el carácter equilibrador de la iniciativa al señalar que “este anticipo de capital contribuye, además, a disminuir las desigualdades en materia financiera entre los ayuntamientos, garantizando que todos nuestros pueblos puedan gestionar sus recursos con la eficacia y eficiencia que aporta la certeza financiera”.De igual modo, Fuentes aprovechó la ocasión para destacar la función que desempeña el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local en la provincia. En sus palabras, “este acto debe servir para visibilizar el importante papel que juega el ICHL en nuestra provincia, convirtiéndose en una herramienta de gobernanza que asiste en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación de los ingresos municipales. Además de realizar una labor de asesoramiento en materia de ordenanzas, ingresos, presupuestos, gestión de personal, confección de nóminas o relaciones de puesto de trabajo”.En definitiva, el presidente de la Diputación concluyó que “este anticipo supone que, desde hoy mismo, los ayuntamientos dispondrán de recursos para dotar de funcionalidad a su gestión, un hecho que, sin duda, revierte en la ciudadanía”, una consideración que resume el alcance práctico de una transferencia que, en el caso de Montilla, supera los 6,8 millones de euros destinados a sostener la acción municipal durante este año.