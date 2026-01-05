Cientos de niños entregan sus cartas a los Reyes Magos en el Salón San Juan de Dios



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Salón Municipal San Juan de Dios se convirtió ayer en un lugar de peregrinación para cientos de niños y niñas de Montilla, que acudieron acompañados de sus familiares para vivir de cerca uno de los momentos más esperados de la Navidad y entregar en mano sus cartas a Melchor, Gaspar o Baltasar, cargadas de deseos sencillos y anhelos inmediatos.Desde primera hora de la mañana, el salón anexo al Ayuntamiento de Montilla fue llenándose poco a poco de pequeños nerviosos, padres pacientes y abuelos cómplices, todos reunidos en torno a la tradicional recepción de los Reyes Magos. Los tres protagonistas de la jornada, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por su corte de pajes reales, no dieron abasto para recoger las cartas que se acumulaban entre sonrisas, miradas ilusionadas y alguna que otra fotografía improvisada para el recuerdo.La escena se repitió durante horas, con un goteo constante de familias que quisieron aprovechar la cercanía de Sus Majestades de Oriente para compartir, aunque solo fuera por unos instantes, la emoción previa a la noche más mágica del año. En ese ambiente cálido y cercano, el Salón Municipal San Juan de Dios volvió a ejercer de punto de encuentro. Y a escasos metros, la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano volvió a deleitar a los vecinos de Montilla con su ya tradicional Roscón de Reyes Gigante.Los actos en torno a la festividad de los Reyes Magos continúan esta tarde con la tradicional Cabalgata de la Ilusión, uno de los eventos más multitudinarios del calendario festivo local. Según ha detallado el Ayuntamiento de Montilla, la salida se llevará a cabo desde la Plaza Puerta de Montilla, en las inmediaciones del Pabellón Municipal de Deportes, a las 18:30 de la tarde, dando inicio a un recorrido pensado para llegar a distintos puntos emblemáticos de la ciudad.El itinerario prevé varias paradas tanto en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la barriada de El Gran Capitán, como en la Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila, en la calle Corredera, donde los Reyes Magos presentarán sus tradicionales ofrendas de oro, incienso y mirra al Niño Jesús. De igual modo, el discurso de Sus Majestades de Oriente a la ciudadanía de Montilla se llevará a cabo desde el balcón del Ayuntamiento, antes de retomar el recorrido para finalizar en la Plaza de la Rosa.La Cabalgata repartirá cerca de 2.000 kilos de caramelos, 700 chocolatinas, 8.800 bolsas de snacks, junto a 1.200 pelotas, 1.800 peluches y más de 20.000 gominolas y chucherías, una lluvia de dulces y regalos que volverá a llenar las calles de expectación y alegría.A todo ello se suman los detalles que se entregarán mañana durante las visitas que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente realizarán a los hospitales, residencias y conventos de la ciudad, un gesto que refuerza el carácter cercano y solidario de estas fechas.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, apuntó que "desde el Ayuntamiento se ha reforzado el reparto de regalos y sorpresas dentro de una programación que pone en valor la implicación de asociaciones y colectivos locales".El regidor recordó, además, que más allá de los actos previstos, la despedida de la Navidad en Montilla "vuelve a apoyarse en el trabajo compartido y en esa capacidad de convertir las calles en un espacio común" donde la ilusión, especialmente la de los más pequeños, ocupa el centro de la escena.