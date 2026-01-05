Montilla abre un semestre jubilar por el quinto centenario de la ordenación de san Juan de Ávila

La Basílica de San Juan de Ávila de Montilla volverá a convertirse en templo jubilar para conmemorar el quinto centenario de la ordenación sacerdotal del Doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en la localidad. La Penitenciaría Apostólica ha concedido un semestre jubilar que dará comienzo mañana, 6 de enero, y se prolongará hasta el próximo 31 de mayo, un tiempo de gracia en el que los peregrinos que acudan a este enclave podrán obtener la indulgencia plenaria.Así lo recoge un decreto del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que alude expresamente al protocolo de la Penitenciaría Apostólica, con referencia número 1054-55/25/l, en el que se detallan las condiciones establecidas para obtener dicha indulgencia durante este periodo excepcional.La decisión sitúa de nuevo a Montilla en el mapa de los grandes destinos de peregrinación, evocando etapas recientes de especial intensidad espiritual, como el Año Jubilar de 2019 o el trienio comprendido entre 2012 y 2015, cuando se celebró la proclamación de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.El semestre jubilar que arranca mañana no solo tiene una dimensión litúrgica, sino también profundamente simbólica. Y es que coincide con los quinientos años de la ordenación sacerdotal del llamado, una figura clave del siglo XVI cuya huella permanece viva en la ciudad. Durante estos meses, Montilla espera recibir a fieles, estudiosos y visitantes atraídos por la figura de un hombre que dedicó su vida a la renovación espiritual, educativa y pastoral de su tiempo.En ese sentido, está previsto que las celebraciones incluyan un recorrido de las reliquias de san Juan de Ávila por los seminarios españoles, una iniciativa que pretende acercar su legado a las nuevas generaciones de sacerdotes. Además, el día de san Juan de Ávila, que este año se conmemorará el 7 de mayo, contará con una celebración especialmente solemne. Durante la tradicional novena se espera la presencia de una "destacada personalidad eclesiástica" y de nueve obispos, que se darán cita en Montilla para rendir homenaje al santo.La Iglesia de Córdoba vuelve así a subrayar la vinculación profunda entre san Juan de Ávila y Montilla. Nacido el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, el asceta manchego desarrolló una intensa labor intelectual y pastoral.Fundó centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, además de colegios en ciudades como Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Montilla, Úbeda, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Palma del Río y Écija. Su influencia espiritual alcanzó a figuras de la talla de san Francisco de Borja, san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús o fray Luis de Granada.Su relación con Montilla se remonta a mediados del siglo XVI, cuando acudió a la llamada de la segunda marquesa de Priego, Catalina Fernández de Córdoba, interesada en que atendiera espiritualmente a sus hijos. Años antes, en 1535, había llegado a la Diócesis de Córdoba tras completar estudios de Leyes en Salamanca y de Teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Desde entonces, desplegó una intensa actividad predicadora por pueblos y ciudades andaluzas, especialmente en la Sierra de Córdoba, donde sus palabras, cargadas de convicción y cercanía, propiciaron conversiones muy sonadas.San Juan de Ávila destacó por una oratoria poderosa y profundamente humana. Testimonio de ello dejó Francisco Terrones del Caño, que lo escuchó predicar en Granada y lo describió más tarde como un predicador “templado”, movido por el deseo sincero de ganar almas.Trabó amistad con el obispo Cristóbal de Rojas, a quien dirigió las Advertencias al Concilio de Toledo, y participó activamente en la conversión de personajes decisivos de su tiempo, como el Duque de Gandía, futuro san Francisco de Borja, o João Cidade Duarte, conocido después como san Juan de Dios.Su incansable labor no se limitó a Andalucía, sino que se extendió por el sur de La Mancha y Extremadura. Impulsó la creación de seminarios y colegios, animó el nacimiento de la Compañía de Jesús y organizó la Universidad de Baeza, consolidando un proyecto educativo de enorme calado.Aunque enfermó en 1554, continuó activo durante quince años más, hasta que su salud se agravó definitivamente. Falleció el 10 de mayo de 1569 en Montilla, donde fue enterrado en la iglesia de La Encarnación, hoy Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila.En este templo, situado en la calle Corredera, reposan hoy sus reliquias, custodiadas en el altar mayor. La iglesia, cuya construcción comenzó en 1726 y no concluyó hasta 1949, es testigo silencioso de más de dos siglos de historia y devoción. Desde allí, el legado del Maestro Ávila continúa inspirando a quienes se acercan a conocer su pensamiento, sus escritos y su compromiso con la fe y la cultura.La relevancia de san Juan de Ávila fue reconocida oficialmente el 7 de octubre de 2012, cuando el Papa Benedicto XVI lo proclamó Doctor de la Iglesia Universal, un acontecimiento histórico que Montilla vivió con especial emoción. Años después, el 6 de abril de 2019, la ciudad lo nombró Hijo Adoptivo, dando inicio a un Año Jubilar que recordó el cuatrocientos cincuenta aniversario de su muerte, los ciento veinticinco años de su beatificación y el cincuenta aniversario de su canonización.Ahora, con el semestre jubilar que comienza mañana, Montilla vuelve a abrir sus puertas a la peregrinación y a la memoria. Un tiempo para mirar al pasado con gratitud, pero también para renovar, desde la fe y la reflexión, un legado que sigue latiendo con fuerza en el corazón de la ciudad.