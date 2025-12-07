Un libro cataloga por primera vez todas las campanas históricas de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo acogerá este próximo martes, 9 de diciembre, a las 20:30 de la tarde, la presentación del libro, una obra de Rafael Salido Sánchez que verá la luz ante el público con la clara vocación de poner en valor uno de los patrimonios más singulares y, a menudo, menos visibles de la ciudad: su legado campanero. La entrada al acto será libre hasta completar aforo.Editada por el Ayuntamiento de Montilla, esta publicación supone un hito en el ámbito de la investigación patrimonial andaluza, al reunir por primera vez un catálogo completo del más de medio centenar de campanas conservadas en templos, edificios civiles y espacios históricos del municipio. A ese exhaustivo inventario se suman también los relojes monumentales, piezas que han marcado durante siglos el pulso cotidiano de la localidad, casi como un latido de bronce suspendido en el aire.La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, reconoció el carácter singular de esta obra cuando afirmó que “esta investigación supone una aportación muy relevante al conocimiento y difusión de un patrimonio sonoro que forma parte de nuestra identidad".En ese sentido, la edil montillana subrayó que Rafael Salido ha dedicado años a documentar un legado que, hasta ahora, no contaba con un estudio tan completo. En ese mismo contexto, la responsable municipal de Cultura subrayó que detrás de este volumen se esconden casi treinta años de trabajo paciente y meticuloso. A lo largo de ese tiempo, el autor ha reunido más de 250 fotografías, planos, documentos y registros procedentes de los cinco archivos históricos de Montilla.El libro desciende al detalle con información precisa sobre la fundición de cada campana, su epigrafía, los contratos originales, su ubicación primitiva y la evolución histórica de cada pieza. Además, incluye un capítulo específico dedicado a la Parroquia de Santiago Apóstol, con especial atención a elementos tan singulares como la matraca o las campanas trasladadas desde otros edificios históricos.El propio Rafael Salido Sánchez explicó el origen y la razón de ser de este trabajo, que “nace del compromiso por preservar el toque manual de campanas, un oficio que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2022 y que forma parte esencial de nuestra memoria colectiva”.Salido relató, además, que el proyecto comenzó como un pequeño estudio durante un periodo de recuperación de salud en 2021, pero que la insistencia de compañeros y amigos le animó a ampliar el planteamiento inicial hasta convertirlo en un catálogo completo del patrimonio campanero montillano.El libro también pone el foco en piezas de enorme valor histórico y simbólico, como la campana del reloj de 1534. Según recoge el propio autor en su investigación, su sonido fue escuchado por figuras de la talla de san Juan de Ávila, san Francisco Solano o Miguel de Cervantes, quien incluso la menciona de manera literaria en, dejando constancia de cómo ese bronce formaba parte del paisaje sonoro cotidiano de la época.Durante el proceso de documentación, el Ayuntamiento de Montilla ha colaborado facilitando el acceso a distintos inmuebles y recursos técnicos. En este sentido, Rafael Salido agradeció de forma expresa “el apoyo del Servicio Municipal de Obras Públicas, que ha permitido documentar campanas de difícil acceso, como la del cementerio”. Un apoyo logístico sin el cual algunas de las piezas más ocultas, y quizá más olvidadas, habrían seguido fuera del alcance de los investigadores.Este nuevo trabajo conecta, además, con una larga trayectoria de divulgación patrimonial impulsada por el propio autor. No en vano, Rafael Salido fue el encargado de dirigir en noviembre de 2009 una de las visitas didácticas organizadas dentro del programa municipal, centrada precisamente en la torre de la Parroquia de Santiago Apóstol.Aquella actividad, que reunió a cientos de personas interesadas por la historia local, permitió mostrar de cerca las diez campanas que penden de la torre más alta de la ciudad y descubrir su musicalidad, su simbolismo y su capacidad para transmitir emociones a través del sonido.Ahora, más de quince años después de aquella experiencia, ese conocimiento acumulado se transforma en un libro que fija por escrito lo que durante siglos ha sido un legado transmitido sobre todo por el oído. Los ejemplares deestarán disponibles en el Teatro Garnelo el mismo día de la presentación, y próximamente se informará sobre su distribución en otros puntos del municipio, ampliando así el alcance de una obra que aspira a que el sonido de las campanas también pueda leerse.