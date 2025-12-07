Montilla revivirá el legado de san Juan de Ávila con una visita teatralizada



FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO)

La Diócesis de Córdoba ofrecerá los próximos días 13 y 14 de diciembre una oportunidad única para adentrarse en la vida y el legado de san Juan de Ávila con la visita teatralizada, una experiencia inmersiva que combina historia, fe y teatro en la vivienda donde residió elen Montilla.El recorrido, que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en la casa oratorio de San Juan de Ávila, permitirá a los asistentes revivir el ambiente espiritual e intelectual del siglo XVI, en el mismo espacio que habitó el Maestro Ávila durante sus años en la localidad. Habrá dos pases por jornada, a las 11:00 y a las 12:30 horas, y la entrada será gratuita. Quienes deseen asistir podrán solicitar su plaza escribiendo al correoOrganizada por la Diócesis de Córdoba con la colaboración del Grupo de Teatro “Madre Encarnación” y el Colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, esta actividad propone al visitante una mirada viva y cercana al Doctor de la Iglesia Universal. Con un guion escrito por Antonio Salas Tejada y bajo la dirección de Antonio Luque-Romero Rodríguez, los actores recrearán escenas cotidianas, enseñanzas y episodios significativos de su biografía, en una propuesta que conectará con la esencia de un humanista y predicador que marcó toda una época.San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, el 6 de enero del año 1500. A lo largo de su vida, fundó centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, así como colegios en distintas ciudades andaluzas como Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Montilla, Úbeda, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Palma del Río y Écija. Su influencia trascendió fronteras, llegando a orientar espiritualmente a figuras de la talla de San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús o Fray Luis de Granada.En Montilla, su huella es profunda y visible. Las reliquias del Maestro Ávila reposan en el altar mayor de la iglesia de La Encarnación, en la calle Corredera. Este templo, cuya construcción comenzó en 1726, no fue concluido hasta 1949, tras más de dos siglos de avatares históricos. Desde allí, el legado del santo sigue inspirando a quienes se acercan a conocer su vida, sus escritos y su compromiso con la renovación espiritual y educativa del siglo XVI.San Juan de Ávila también fue un hombre de pensamiento y acción. Preparó memoriales para los concilios de Trento y Toledo, contribuyendo con sus reflexiones teológicas a consolidar la relevancia de Montilla como centro intelectual y religioso durante el Siglo de Oro. Su figura, tanto en el ámbito religioso como en el cultural, sigue siendo símbolo de sabiduría, humildad y servicio.El 7 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI proclamó a San Juan de Ávila Doctor de la Iglesia Universal. Fue un momento histórico para la comunidad cristiana y, especialmente, para Montilla. Algunos vecinos viajaron hasta Roma para presenciar en directo el reconocimiento del asceta manchego, que se unía así a otros grandes doctores nacidos en España, como san Isidoro de Sevilla, santa Teresa de Jesús o san Juan de la Cruz.Ahora, más de una década después de aquel día, la Diócesis de Córdoba recupera la memoria viva del Maestro Ávila con una propuesta cultural y espiritual que promete emocionar.no es solo una visita teatralizada, sino una oportunidad para detener el tiempo, abrir los sentidos y dejarse llevar por la historia de un hombre cuya palabra sigue resonando con fuerza cinco siglos después.