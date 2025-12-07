Rest&Home presenta nuevos sofás y promociones de descanso de cara a la Navidad

La firma montillana Rest&Home prepara la Navidad con una propuesta renovada de sofás y un catálogo de descanso que vuelve a poner el foco en la calidad y el bienestar de sus clientes. A las puertas de las fiestas, la empresa reafirma su compromiso con Montilla y con toda la comarca, ofreciendo productos cuidadosamente seleccionados, una atención cercana y un asesoramiento personalizado para garantizar una compra ajustada a las necesidades de cada persona o familia.
Desde su nacimiento, el 26 de febrero de 2016, aquel establecimiento familiar situado a la salida de Montilla hacia Nueva Carteya, frente a Los Picos de El Cigarral, comenzó a construir algo más que una tienda. Construyó una relación. Un hilo de confianza tejido con calma por la familia Moyano Carrasquilla, que apostó desde el principio por marcas de primer nivel y por una forma de trabajar en la que cada cliente recibiera el tiempo, la escucha y la orientación que necesitaba. Con los años, esa filosofía, tan sencilla como infrecuente, ha terminado marcando la diferencia.
Y es que la historia de Rest&Home es, en buena medida, la historia de un crecimiento sostenido, de una idea que ha ido madurando sin prisa, pero con una determinación clara: mejorar la vida diaria de quienes cruzan sus puertas. Ese empeño los llevó a dar un paso decisivo el 9 de julio del año pasado, coincidiendo con la Feria en honor a San Francisco Solano.
Fue entonces cuando inauguraron su segundo establecimiento en la Avenida de Andalucía, frente al Centro de Salud. Una apertura que amplió el espacio de exposición, especialmente en el área donde la firma ha destacado con fuerza durante los últimos años: los sofás.
De hecho, quien entra en cualquiera de los dos espacios se encuentra con una exposición tan amplia como viva, donde conviven modelos de líneas contemporáneas, estructuras robustas y tapicerías preparadas para resistir el ritmo real de un hogar. No es una muestra estática, sino un escenario pensado para ser experimentado: sentarse, tocar, comparar, descubrir. Un proceso que recuerda un poco a probarse un abrigo antes de un invierno largo: hay que sentirlo para saber si es el adecuado.
Rest&Home trabaja habitualmente con firmas como Moradillo, Casual, Beltá Frajumar o Tapizados Priego, todas ellas reconocidas por la solidez de sus estructuras, la calidad de sus materiales y una fabricación cuidada hasta el detalle. Y ahora, de cara a Navidad, han incorporado nuevos modelos que buscan responder a esa mezcla de funcionalidad y calidez que tantas familias desean en estas fechas.
Por otro lado, la empresa montillana mantiene su política de financiación sin intereses. Una iniciativa que, según explica la responsable de Ventas, Pepa Muñoz Cañero, se ha convertido en un apoyo muy valorado por su clientela, especialmente en fechas como la Navidad, en la que los gastos suelen ser más elevados.
“Más allá de vender un sofá, queremos ayudar a elegir la opción más adecuada para cada persona y cada hogar”, insistió la responsable de Ventas. Y es precisamente esa manera de entender el comercio —realista, cercana, sin prisas— la que ha asentado a Rest&Home como un referente en toda la provincia de Córdoba. Porque la venta no termina al entregar un producto, sino cuando el cliente se siente seguro y satisfecho con su elección.
Pero la otra mitad del universo Rest&Home se encuentra en su área de descanso. Desde sus primeros días, la firma ha mimado la sección de colchonería con un enfoque claro: dormir bien no es un capricho, sino una necesidad vital. Por eso distribuye algunas de las firmas más reconocidas del mercado.
Entre ellas destaca Auping, considerada la marca holandesa por excelencia en descanso gracias a su experiencia en camas inteligentes y colchones diseñados por capas y divididos en zonas específicas para ofrecer un apoyo preciso a cada parte del cuerpo.
Además, de Sonpura, una de las marcas más sólidas del sector, Rest&Home ofrece las gamas Multisac y Multiadapt, pensadas para quienes buscan un rendimiento superior en adaptabilidad, durabilidad y firmeza. A esta oferta se suma la marca Gomarco, que desarrolla colchones con tecnología avanzada y diseños adaptados a estilos de vida actuales. Esta diversidad permite que cada persona encuentre lo que realmente necesita, ya sea un viscoelástico, un modelo de muelles ensacados o uno que combine tecnologías.
En los últimos años, la empresa dio un paso todavía más firme al crear su propia línea de productos: colchones, almohadas y bases que responden a criterios de calidad aprendidos durante años de experiencia. Así lo explicó el gerente, José Moyano, cuando presentaron la colección: “Quisimos lanzar nuestra propia línea de descanso siguiendo los estándares de calidad de las marcas líderes, pero con precios más competitivos”. El objetivo era claro: atender a quienes buscaban equilibrio entre calidad y coste, sin renunciar a un descanso óptimo.
A todo ello se suma la reciente colaboración con la Junta de Andalucía, a través de un convenio que permite ofrecer descuentos especiales a personas mayores con Tarjeta Verde o Tarjeta Oro. De este modo, podrán acceder a rebajas del 10 o el 12 por ciento en productos como sillones, elevadores, butacas, colchones seleccionados o camas articuladas y geriátricas. Una medida que encaja con la filosofía que ha guiado a la empresa desde el inicio: las personas, primero.
Este compromiso constante, unido a una trayectoria de casi una década, dos establecimientos en Montilla y un catálogo que no deja de evolucionar, ha consolidado a la firma como un referente local. Rest&Home no solo vende sofás y colchones: proporciona tranquilidad, confianza y ese pequeño lujo de sentirse bien en casa.
Por eso, con la cercanía que los caracteriza, sus responsables han querido aprovechar la llegada de la Navidad para felicitar las fiestas a todas las personas de Montilla y de la comarca. Un gesto sencillo, pero coherente con todo lo que han hecho desde el principio: estar cerca de los suyos.
Especialistas en descanso
Pero la otra mitad del universo Rest&Home se encuentra en su área de descanso. Desde sus primeros días, la firma ha mimado la sección de colchonería con un enfoque claro: dormir bien no es un capricho, sino una necesidad vital. Por eso distribuye algunas de las firmas más reconocidas del mercado.
Entre ellas destaca Auping, considerada la marca holandesa por excelencia en descanso gracias a su experiencia en camas inteligentes y colchones diseñados por capas y divididos en zonas específicas para ofrecer un apoyo preciso a cada parte del cuerpo.
Además, de Sonpura, una de las marcas más sólidas del sector, Rest&Home ofrece las gamas Multisac y Multiadapt, pensadas para quienes buscan un rendimiento superior en adaptabilidad, durabilidad y firmeza. A esta oferta se suma la marca Gomarco, que desarrolla colchones con tecnología avanzada y diseños adaptados a estilos de vida actuales. Esta diversidad permite que cada persona encuentre lo que realmente necesita, ya sea un viscoelástico, un modelo de muelles ensacados o uno que combine tecnologías.
En los últimos años, la empresa dio un paso todavía más firme al crear su propia línea de productos: colchones, almohadas y bases que responden a criterios de calidad aprendidos durante años de experiencia. Así lo explicó el gerente, José Moyano, cuando presentaron la colección: “Quisimos lanzar nuestra propia línea de descanso siguiendo los estándares de calidad de las marcas líderes, pero con precios más competitivos”. El objetivo era claro: atender a quienes buscaban equilibrio entre calidad y coste, sin renunciar a un descanso óptimo.
A todo ello se suma la reciente colaboración con la Junta de Andalucía, a través de un convenio que permite ofrecer descuentos especiales a personas mayores con Tarjeta Verde o Tarjeta Oro. De este modo, podrán acceder a rebajas del 10 o el 12 por ciento en productos como sillones, elevadores, butacas, colchones seleccionados o camas articuladas y geriátricas. Una medida que encaja con la filosofía que ha guiado a la empresa desde el inicio: las personas, primero.
Este compromiso constante, unido a una trayectoria de casi una década, dos establecimientos en Montilla y un catálogo que no deja de evolucionar, ha consolidado a la firma como un referente local. Rest&Home no solo vende sofás y colchones: proporciona tranquilidad, confianza y ese pequeño lujo de sentirse bien en casa.
Por eso, con la cercanía que los caracteriza, sus responsables han querido aprovechar la llegada de la Navidad para felicitar las fiestas a todas las personas de Montilla y de la comarca. Un gesto sencillo, pero coherente con todo lo que han hecho desde el principio: estar cerca de los suyos.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR