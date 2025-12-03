Tres personas resultan heridas en el incendio de una vivienda en la calle Córdoba

Dos mujeres y un hombre resultaron anoche heridos de diversa gravedad en un incendio declarado en una vivienda de la calle Córdoba. Según el Teléfono Único de Emergencias 1-1-2, el aviso llegó a la sala coordinadora de Emergencias sobre las 22:20 horas, cuando varios ciudadanos llamaron para advertir de que una vivienda donde residían dos personas mayores estaba envuelta en humo.A partir de ese momento, el engranaje de emergencias se activó de forma inmediata: se movilizó al Parque de Bomberos de Montilla, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario llegó a la zona mientras los bomberos trataban de sofocar el fuego que salía desde la planta baja.Además, hasta la vivienda se desplazaron dos vehículos de intervención de los bomberos, que se encontraron con un incendio ya muy extendido por la estancia principal. Y es que, según detallaron más tarde, las llamas afectaron por completo a la planta baja, especialmente al salón, donde el fuego se intensificó con rapidez.Las mismas fuentes apuntaron que todo indica que el origen podría estar en el brasero situado bajo una mesa de camilla, un elemento habitual en muchos hogares durante el invierno y que, en caso de accidente, puede propagarse con facilidad.Tras una primera valoración, los efectivos sanitarios decretaron el traslado urgente de tres personas al Hospital Comarcal de Montilla: una mujer de 86 años, un varón de 88 y otra mujer de 47 años. En ese sentido, y dada la gravedad de las lesiones, la mujer de 86 años fue derivada posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, mientras que el hombre de 88 años y la mujer de 47 fueron dados de alta tras recibir atención médica.