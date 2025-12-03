Montilla registra su cifra de paro más baja de los últimos 18 años

La situación en la provincia



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

Montilla cerró el pasado mes de noviembre con 1.300 personas paradas registradas, la cifra más baja desde junio de 2007, cuando la localidad contabilizó 1.296 vecinos en situación de desempleo. El último informe del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) confirma así un hito histórico para el mercado laboral montillano, que no lograba un dato similar desde hace más de dieciocho años.En los últimos 30 días, el municipio redujo el desempleo en 28 personas respecto al mes de octubre —cuando se anotaron 1.328 personas paradas registradas—, lo que supone una caída del 2,11 por ciento. El desempleo masculino se situó en 425 hombres, mientras que el femenino alcanzó 875 mujeres, lo que supone que los hombres representan el 32,7 por ciento de las personas en paro y, las mujeres, el 67,3 por ciento del total. Aunque la brecha de género continúa siendo amplia, el descenso global del paro confirma una tendencia sostenida de mejora en los últimos meses.En cuanto al número total de personas demandantes de empleo —que incluye a quienes realizan cursos de formación o perciben el subsidio agrario—, Montilla pasó de las 2.793 personas en octubre a las 2.648 en noviembre, lo que refleja una reducción de 145 demandantes, equivalente a un 5,19 por ciento.Dentro del total de demandantes, 858 son hombres y 1.790 son mujeres, lo que supone que ellos representan el 32,4 por ciento y, ellas, el 67,6 por ciento del conjunto. La evolución continúa mostrando una clara predominancia femenina entre quienes buscan empleo en la localidad.En términos interanuales, Montilla contabilizaba 1.432 personas paradas registradas en noviembre del pasado año, frente a las 1.300 actuales, lo que implica un descenso de 132 vecinos en situación de desempleo. La caída equivale a una mejora del 9,22 por ciento respecto al año anterior.De este modo, el análisis de los últimos doce meses de la información ofrecida por el Observatorio Argos del SAE muestra una tendencia descendente prácticamente continuada, con picos puntuales de subida en marzo, agosto y septiembre, pero con un balance general claramente favorable para el empleo en la ciudad.La Subdelegación del Gobierno confirmó ayer que el paro disminuyó en la provincia de Córdoba en 1.516 personas respecto al pasado mes de octubre, lo que representa una bajada del 2,89 por ciento. De igual modo, el desempleo provincial presenta una notable mejora respecto a noviembre de 2024: la tasa interanual ha descendido un 9,19 por ciento, con 5.145 desempleados menos que hace un año.En materia de contratación, el 37,66 por ciento de los contratos firmados en noviembre fueron indefinidos, mientras que el 62,34 por ciento tuvieron carácter temporal. A su vez, el paro bajó en todos los sectores económicos: 162 personas menos en agricultura, 164 en industria, 99 en construcción, 956 en servicios y 135 en personas sin empleo anterior. Además, la diferencia entre el paro femenino y masculino sigue siendo significativa, con 13.528 mujeres paradas más que hombres. Entre los jóvenes menores de 25 años, el número de mujeres paradas descendió en 157.UGT Córdoba valoró positivamente los datos del paro, que demuestran —según el sindicato— que en la provincia existen “oportunidades para desarrollar empleo y salir de la cola de provincias españolas con mayor desempleo”. No obstante, la organización insistió en su “preocupación en varios sentidos”.Paqui Haro, secretaria de Empleo de UGT Córdoba, subrayó que “el descenso del número de parados, que nos devuelve a cifras que no veíamos desde 2007, se deba fundamentalmente al sector servicios, un sector precarizado, con alta tasa de temporalidad y sumamente feminizado no es un buen dato si no va acompañado con un desarrollo del empleo industrial”. En este sentido, recordó que el sector servicios “no garantiza una continuidad a largo plazo” si no se impulsa el resto del tejido productivo.UGT afirmó además que “celebrar este descenso cuando aún hay 50.868 personas en situación de desempleo en nuestra provincia no debemos permitírnoslo”, y alertó de las desigualdades de género al afirmar que “contamos con una tasa de empleo femenino, con 32.198 mujeres a la espera de un empleo frente a 18.670 hombres”.En cuanto a la contratación indefinida, UGT celebró que exista “un incremento del 20,85 por ciento”, lo que atribuyó a los beneficios de la Reforma Laboral. También señaló como positivo “el aumento de las contrataciones a personas que acceden a su primer empleo o la contratación a personas con otra nacionalidad”.Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) consideró ayer que la provincia mantiene “un mercado laboral estancado”, pese a la bajada del paro en noviembre. La secretaria de Empleo, Ana Belén Acaiña, advirtió de que esta mejora “es puramente coyuntural y vuelve a dejar en evidencia un mercado laboral estancado, sustentando en sectores estacionales —la agricultura y el sector servicios— y en una contratación extremadamente precaria, especialmente para las mujeres”. Añadió que “la evolución del desempleo en Córdoba muestra, un mes más, una mejora insuficiente y apoyada en pilares frágiles”.Acaiña insistió en que “el descenso del paro vuelve a depender de la actividad agrícola y de los servicios sujetos a campañas”, destacando que “el 73,75 por ciento de las personas que salen del paro en noviembre lo hacen únicamente por el movimiento de estos dos sectores”.“Las cifras de este mes parecen positivas, pero cuando analizamos su origen vemos claramente que la provincia sigue atrapada en un esquema que no crea empleo estable ni de calidad. Estamos ante descensos coyunturales, no ante mejoras estructurales”, lamentó.CCOO denunció además la contradicción entre contratación y reducción del paro, explicando que “en agricultura se han firmado 17.308 contratos, pero solo 162 personas han logrado salir de las listas del desempleo”, mientras que en servicios “11.752 contratos han supuesto únicamente 956 salidas del paro”. Para Acaiña, esto evidencia que “seguimos viendo miles de contratos que no transforman la realidad laboral de la provincia”.El sindicato alertó también del “agravamiento de la brecha de género”, recordando que las mujeres representan ya 63,3 por ciento del total de personas desempleadas. “Córdoba no puede permitirse seguir expulsando talento femenino”, denunció Acaiña, quien puso el foco, además, en que 37.254 personas desempleadas no perciben ningún tipo de prestación, calificando esta cifra de “situación de desamparo económico intolerable”.