Éxito rotundo en la clausura del programa 'Tu salud en forma'

La clausura del programa municipalreunió el pasado viernes a decenas de participantes en un cierre de temporada que volvió a demostrar la fortaleza de esta iniciativa dirigida a promover el ejercicio físico entre personas mayores de 60 años en Montilla. El encuentro final, celebrado al término de una edición especialmente concurrida, puso de relieve el compromiso colectivo con un envejecimiento activo en un ambiente cercano y lleno de energía.A lo largo de toda la temporada, el programa —impulsado por el Área de Servicios Sociales, la asociación Acude y el grupo de monitores de— ha mantenido una dinámica constante y muy participativa en diferentes espacios abiertos y en instalaciones municipales. Las sesiones, marcadas por un tono amable y por el acompañamiento técnico, han buscado reforzar no solo la condición física, sino también la convivencia y el ánimo de quienes acudían cada semana.No en vano, los monitores del programa hicieron hincapié en “el entusiasmo, las ganas de aprender y el espíritu de compañerismo” demostrado por los participantes en cada sesión, una valoración que resume el ambiente generado durante estos meses. Además, esta edición se ha consolidado como una de las más exitosas hasta la fecha, superando ampliamente las previsiones iniciales y reafirmando el papel del programa como referente local en la promoción de hábitos saludables.La implicación del Área de Servicios Sociales —que este año asumió la dirección junto a Acude, tras el relevo del Club Atletismo Montilla— ha reforzado un proyecto que ya venía con el respaldo de años anteriores, cuando la iniciativa logró alcanzar la cifra de 350 participantes. Con este nuevo impulso,se ha alineado todavía más con los objetivos municipales vinculados al envejecimiento activo y a la dinamización social del colectivo de mayores.En una de las sesiones celebradas durante la primera, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, remarcó la importancia de visualizar a las personas mayores como un grupo protagonista dentro de la vida diaria de la ciudad.El responsable municipal de Servicios Sociales afirmó entonces que el propósito de esta nueva etapa era “dinamizar al colectivo de las personas mayores para visualizarlo como un grupo activo y con calidad de vida”, una idea que ha guiado buena parte de la organización de esta temporada.Por otro lado, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, quiso enmarcar el programa dentro de una visión de ciudad más amplia y centrada en el uso ciudadano de los espacios públicos.En una de sus intervenciones, vinculó estas actividades deportivas al aire libre “con un proyecto de ciudad que responde al objetivo de recuperar para la ciudadanía zonas urbanas en desuso, a fin de generar una ciudad amable, transitable y abierta a la convivencia”.En ese sentido, Lidia Bujalance puso como ejemplo el solar que ocupaba la antigua sede de Comisiones Obreras, donde el Ayuntamiento habilitará “una plaza ampliada, en pleno centro comercial de Montilla” que “ya empieza a mostrar sus posibilidades de uso por parte de la ciudadanía”.La asociación Acude, que ha asumido este año un papel estructural en el desarrollo del programa, también ha querido remarcar su satisfacción. Su presidente, Juan Luis García, reconoció la “ilusión que tenemos todas las personas que formamos parte de esta nueva asociación, que tiene muchas ideas y proyectos para seguir creciendo como un recurso potente para las personas mayores, trabajando de la mano siempre del Ayuntamiento y el personal de Servicios Sociales”.Mientras tanto, los monitores demanifestaron su gratitud por el desarrollo de estos meses, destacando que “la ilusión y la energía de los participantes son el motor que les impulsa a seguir creciendo y aportando nuevas propuestas”.También señalaron que ya están trabajando en mejoras para la próxima edición, con el objetivo de perfeccionar un proyecto que no solo promueve la salud física y mental, sino que también refuerza el bienestar emocional y social de los mayores de Montilla.El programa, concebido como una herramienta esencial dentro del proyecto de ciudad, ha permitido este año seguir avanzando en la recuperación de espacios urbanos y en la creación de entornos que fomentan una vida activa. Y es que las actividades al aire libre han continuado demostrando que el deporte puede ser también una vía para unir, motivar y ofrecer nuevas rutinas que mejoren el día a día.La nueva edición decomenzará el próximo curso con el compromiso renovado de mantener un programa inclusivo, dinámico y adaptado a las necesidades del colectivo. Con inscripciones gratuitas, las sesiones volverán a desarrollarse los viernes, en horario de tarde, en las instalaciones del Polideportivo municipal, tal y como ya sucedió en la temporada anterior.Con todas estas piezas, el programareafirma su misión: ofrecer un espacio donde las personas mayores de Montilla puedan seguir sintiéndose activas, acompañadas y protagonistas de una ciudad que apuesta por ellas.