Baliza V16: argumentos a favor y en contra del nuevo sistema obligatorio

La entrada en vigor de la baliza V16 abre, desde este domingo, 1 de enero de 2026, un debate intenso en las carreteras españolas, al situar frente a frente la promesa oficial de mayor seguridad vial y las dudas técnicas, económicas y de privacidad que han surgido en torno a un dispositivo que sustituye definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.La pequeña luz amarilla, concebida para colocarse en segundos sobre el vehículo inmovilizado, se presenta como uno de los cambios normativos más relevantes en materia de circulación de los últimos años. Y, sin embargo, su obligatoriedad no ha logrado el consenso deseable. Más bien al contrario: ha despertado recelos entre conductores, expertos en seguridad y asociaciones de consumidores, que cuestionan tanto su eficacia real como el trasfondo económico de la medida.Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se defiende que el objetivo de la inminente entrada en vigor de esta medida es claro y responde a una realidad trágica: los atropellos y colisiones que se producen cuando un conductor abandona su vehículo para colocar los triángulos.Tal y como detalla la propia DGT, la V16 es “una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua, al menos, durante 30 minutos”. Además, subraya que “debemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos”.La DGT insiste en que la gran diferencia respecto a los sistemas tradicionales no es solo visual, sino también digital. Al activarse, la baliza se conecta automáticamente con la plataformapara transmitir la ubicación del vehículo detenido.“El dispositivo incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión”, afirman desde el organismo, para remarcar a continuación que el conductor no necesita utilizar el teléfono móvil ni instalar ninguna aplicación.Según Tráfico, esta señalización “proporciona visibilidad de carácter virtual gracias al envío de una señal a la plataforma de vehículo conectado”, lo que permite alertar a otros conductores a través de navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable. En condiciones favorables, añade, “el haz luminoso te hará visible a un kilómetro de distancia”.Sin embargo, frente a este relato institucional, se alzan voces críticas que ponen el foco en la eficacia real de la baliza sobre el asfalto. Una de las principales objeciones se refiere a su visibilidad durante el día. A plena luz, sostienen algunos análisis, la señal luminosa resulta prácticamente imperceptible, muy por debajo del impacto visual que ofrecen las propias luces de emergencia del vehículo. Incluso de noche, se apunta que los intermitentes del coche pueden ofrecer una referencia más clara para el resto de conductores.Esta percepción enlaza con otro de los puntos más controvertidos: la recomendación de activar la baliza sin abandonar el vehículo. Aunque la normativa recuerda que el protocolo de seguridad no cambia, y que “en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación”, algunos expertos cuestionan que permanecer dentro del coche, confiando en la baliza, reduzca realmente el riesgo de una colisión por alcance.A estas dudas se suman las críticas de carácter tecnológico. Quienes se oponen a la medida recuerdan que muchos vehículos modernos ya incorporan sistemas como, capaces de enviar automáticamente la ubicación a los servicios de emergencia, y que muchos teléfonos inteligentes detectan ya colisiones de forma autónoma. Desde este punto de vista, la baliza se percibe como una solución redundante, pensada para un parque móvil que ya avanza por otro camino.También se señala la dependencia de un elemento tan básico como la batería o la pila. A diferencia de los triángulos, la baliza necesita energía para funcionar, con una vida útil limitada. El propio comunicado oficial de la DGT reconoce que debe incorporar “una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses”, lo que obliga al conductor a revisar periódicamente su estado, algo que, según los críticos, puede fallar precisamente cuando más se necesita.El debate se amplía aún más cuando entra en juego la cuestión de la privacidad y la ciberseguridad. Aunque la DGT recalca que “la baliza únicamente transmite la posición y sólo cuando es activada en caso de accidente o avería” y que “no transmite ningún tipo de información personal ni datos relacionados con el vehículo”, existen investigaciones que han alertado sobre posibles vulnerabilidades en el envío de datos y en elde algunos modelos.Y, por debajo de todo, subyace una pregunta incómoda: la del dinero. Con un parque móvil que ronda los 37 millones de vehículos y un precio medio cercano a los 40 euros por unidad, el mercado generado por la obligatoriedad de la V16 se mueve en cifras millonarias, que rozarían los 1.480 millones de euros. A ello se suma la recaudación en concepto de IVA y el régimen sancionador, con multas que oscilan entre los 80 y los 200 euros si el conductor no lleva la baliza a partir de este domingo o si esta no funciona correctamente.En este contexto, España se convierte además en una excepción dentro de Europa. Aunque la DGT defiende que “cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado Convenio estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo”, lo cierto es que la baliza no sustituye a los triángulos fuera de nuestras fronteras, obligando a muchos conductores a llevar ambos sistemas.A la confusión normativa se ha sumado, en los últimos días, la retirada de la homologación a cuatro modelos de balizas V16. FACUA-Consumidores en Acción explica que la DGT ha confirmado que “los motivos de esta retirada han sido administrativos y no técnicos”, y aclara que los dispositivos adquiridos antes de perder su vigencia “podrán seguir usándose a partir del 1 de enero de 2026 al cumplir con todas las especificaciones técnicas”. LosFACUA también ha denunciado la venta de balizas sin conectividad que aún se anuncian como homologadas, pese a que dejarán de ser válidas como único sistema legal. Una situación que, a pocos días de la fecha límite, añade incertidumbre a un cambio que ya de por sí llega envuelto en polémica.Entre la promesa de una carretera más segura y la sospecha de una medida precipitada, la baliza V16 inicia su andadura obligatoria en apenas dos días con más preguntas que certezas. Y es que, como ocurre a menudo cuando la tecnología se cruza con la norma, el tiempo y la experiencia real en carretera serán los que terminen dictando sentencia.