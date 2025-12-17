'All you need is love' opta a uno de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía

La Academia del Cine de Andalucía hizo público ayer el listado de nominaciones de la quinta edición de los Premios Carmen, que sitúa el cortometraje, de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio, entre los aspirantes al galardón a Mejor Cortometraje en una edición que este año celebrará su gala en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.La presencia de esta cinta de 13 minutos de duración rodada en Montilla en las nominaciones consolida una trayectoria que no ha dejado de crecer en los últimos meses. Escrita por Juan Carlos Rubio,se ha convertido en una de las propuestas más reconocidas del circuito de festivales, sumando, hasta la fecha, sesenta selecciones y cuarenta premios que avalan su recorrido y su conexión con el público.La nominación a los Premios Carmen llega, además, en un momento especialmente dulce para el equipo, que ha visto cómo el corto se ha ido abriendo paso con fuerza en certámenes de toda España. Sin duda, uno de los hitos recientes de ese camino tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, cuandorecibió el, la Semana del Cine de Córdoba.El jurado reconoció entonces a la obra por “llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles”, una valoración que encaja con el espíritu del cortometraje y con la mirada crítica que atraviesa su planteamiento narrativo.La historia recrea el vendaval cultural que supuso la llegada de los Beatles a la España franquista, un contexto que se filtra a través de una escena cotidiana entre dos amigas que aspiran a un puesto en la Sección Femenina. Desde ese espacio íntimo, casi doméstico, el relato despliega una lectura social cargada de ironía y de matices, apoyada en la vis cómica de sus protagonistas, Carmen Calle y Olivia Lara, cuyas interpretaciones sostienen buena parte de la fuerza del conjunto.El propio Dany Ruz comenta con entusiasmo el impacto que está teniendo el cortometraje en su recorrido por festivales, así como la dimensión colectiva del proyecto y la respuesta que está encontrando entre públicos muy diversos. En ese sentido, el realizador montillano confiesa que “está siendo muy especial el recorrido que está teniendo el corto por festivales de toda España donde nos están reconociendo en diferentes categorías”.Así lo avalan sus numerosos premios del público, los premios a mejor corto nacional, mejor corto andaluz, mejor corto cordobés, mejor guion, mejores actrices, mejor direccion de arte, mejor peluqueria y un largo etcétera. Un listado que habla de un reconocimiento amplio, tanto técnico como artístico, y que refuerza la condición del corto como uno de los títulos más celebrados del año.Ruz insiste en que ese éxito es consecuencia directa del clima en el que se gestó la obra, de “un trabajo en equipo con mucho amor y cariño”. En ese sentido, el director montillano explica que la idea inicial fue que si iban a rodar un corto titulado, "teníamos que hacerlo con la gente que queremos”, poniendo el acento en la dimensión humana del proyecto y en los vínculos que lo han hecho posible.A pesar de los logros acumulados, el director recuerda que el viaje continúa. “Aún no vamos ni por la mitad del viaje pero, de vez en cuando, hace falta parar para saber por dónde vamos”, dice en una reflexión compartida en redes sociales, que conecta con el momento actual del cortometraje, que ahora celebra una importante nominación que reconoce el trabajo realizado y, al mismo tiempo, abre nuevas expectativas de futuro.Con su paso por sesenta festivales y un palmarés que alcanza los cuarenta premios, la maestría de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio, unida a la solidez del equipo creativo, sitúan acomo un candidato firme en la quinta edición de los Premios Carmen, en la que el cine andaluz volverá a encontrarse en Granada para celebrar sus mejores historias.