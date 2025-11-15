Remonta consolida un espacio de participación y aprendizaje juvenil en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ASOCIACIÓN JUVENIL REMONTA

La Asociación Juvenil Remonta organizó hace unos días el, un laboratorio formativo que reunió en Montilla a 35 jóvenes en un entorno diseñado para fomentar la participación social y el compromiso comunitario. La actividad se desarrolló en la planta baja del Solera LAB, un espacio que favoreció la convivencia y el trabajo colaborativo.El encuentro, concebido como un laboratorio práctico de herramientas juveniles, ofreció a las personas participantes una oportunidad única para profundizar en mecanismos de activación de procesos de participación juvenil. Y es quenació con la vocación de dotar a la juventud de recursos reales para impulsar cambios en su entorno más cercano. A lo largo de las sesiones, los asistentes exploraron metodologías de educación no formal enfocadas en la dinamización de grupos, la toma de decisiones compartida y el liderazgo juvenil entendido como motor transformador.Además, las jornadas se apoyaron en dinámicas de grupo, juegos colaborativos y talleres específicos que permitieron a los jóvenes poner en práctica conceptos clave relacionados con el rol delo dinamizador juvenil. Algunos ejercicios funcionaron como pequeñas simulaciones del día a día comunitario, mientras que otros abrieron la puerta a debates más profundos sobre cómo construir espacios seguros y participativos.Por otro lado, el evento no se limitó a las formaciones estructuradas. Los participantes compartieron también momentos de diálogo distendido que favorecieron la reflexión conjunta. En ese sentido, la convivencia se convirtió en un eje esencial del encuentro: permitió estrechar lazos, generar complicidades y tejer una red de apoyo local que, según los organizadores, se mantendrá activa.El evento estuvo cofinanciado por el Ayuntamiento de Montilla y por la propia Asociación Juvenil Remonta, que aunaron apoyo económico y acompañamiento logístico para garantizar el desarrollo del proyecto. En el marco de esa colaboración institucional, el presidente de Remonta, Pablo Portero, quiso agradecer al Ayuntamiento de Montilla su colaboración, así como a Cáritas Montilla "por la hospitalidad y por ceder los espacios necesarios para el desarrollo de la formación".Estesupone, además, el punto de partida de un calendario más amplio de iniciativas que Remonta pondrá en marcha en los próximos meses con el objetivo de seguir fortaleciendo la participación juvenil en Montilla. La siguiente propuesta formativa ya tiene título y fecha:, organizada por el Ayuntamiento de Montilla a través del Área de Desarrollo y Comercio.De este modo, Montilla continúa consolidándose como un espacio de referencia para la innovación juvenil, donde formación, convivencia y compromiso comunitario se entrelazan para dar forma a una nueva generación de jóvenes más preparada, más crítica y, sobre todo, más dispuesta a participar activamente en la transformación de su entorno.