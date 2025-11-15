La Fundación Social Universal participa en un encuentro internacional de agentes de cambio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

La Fundación Social Universal (FSU) participó recientemente en el encuentro anual del programa, celebrado en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona. Este foro, impulsado por la Fundación “la Caixa”, reunió a una comunidad global de agentes de cambio —entre ellos innovadores sociales, investigadores y líderes institucionales— que trabajan en favor de la creación de empleo de calidad para mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad en países como India, Mozambique, Perú y Colombia.La FSU, que actúa como una de las entidades líderes de la plataforma W4P y es además la única organización andaluza que participa actualmente en el programa, estuvo representada por su coordinador general, Juan Manuel Márquez. Durante las jornadas, los participantes compartieron avances, aprendizajes y desafíos en torno a la metodología del programa, basada en la escucha, la co-creación, el prototipado y la aceleración de iniciativas con impacto social.El encuentro, de carácter colaborativo, sirvió como espacio de reflexión y co-creación entre socios locales e internacionales, con el objetivo de consolidar un modelo de innovación social que permita impulsar ecosistemas de emprendimiento rural inclusivos.Márquez destacó que la experiencia de la Fundación Social Universal en este ámbito “demuestra la capacidad de las comunidades rurales para generar desarrollo económico sostenible cuando se combinan la innovación, la colaboración y la confianza mutua”.Entre las actividades programadas se incluyeron mesas redondas, talleres y presentaciones a cargo de miembros de la comunidad W4P y de reconocidas voces internacionales en materia de innovación social. La bienvenida institucional corrió a cargo de Josep Maria Coronas, director general de la Fundación “la Caixa”, mientras que las palabras inaugurales fueron pronunciadas por Gorka Espiau, director científico del programa W4P y responsable del Aguirre Lehendakaria Center, y por la infanta Cristina, directora del Área Internacional de la Fundación “la Caixa”.El evento contó con la participación de figuras de referencia internacional, como Graham McMillan, presidente de la Fundación Visa; Alejandro Álvarez, vicepresidente por Europa de Rockefeller Philanthropy Advisors; Joaquim Tres, economista especializado en desarrollo; José Moisés Martín, director general del CDTI; Kasia Odrozek, de la UNESCO; y Shrashtant Patara, director ejecutivo de Development Alternatives.Los resultados presentados durante el encuentro reflejan la dimensión global y el impacto del programa: 52 organizaciones aliadas, 228 prototipos desarrollados y más de 33.000 microempresas inclusivas que han generado 67.000 empleos de calidad, beneficiando a más de 181.000 personas.En el caso de Perú, donde la FSU mantiene una activa participación, las acciones conjuntas han fortalecido la diversidad económica productiva y mejorado los ingresos de mujeres y jóvenes de comunidades andinas y amazónicas. Además, se han activado canales de comercialización físicos y digitales por un valor de 143.425 euros, y se han impulsado 4.612 emprendimientos que han permitido la creación de 10.740 puestos de trabajo, beneficiando a más de 66.000 personas.Sobre el futuro del programa, Márquez señaló que “la sostenibilidad del modelo requiere seguir apostando por la producción orgánica, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento del liderazgo local”, poniendo el acento en la importancia de la digitalización, el acceso a la financiación y la incidencia en políticas públicas para consolidar los avances alcanzados.Y es que, más allá de su participación internacional, la Fundación Social Universal mantiene firmes sus raíces en Montilla, donde nació en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. Desde entonces, la organización ha trabajado por la transformación social, la justicia y la cooperación al desarrollo, sumando su experiencia al impulso de proyectos globales como