Montilla reafirma su compromiso contra las violencias machistas

El Ayuntamiento de Montilla conmemoró ayer, 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto institucional que reunió a ciudadanía, colectivos feministas y representantes públicos en una jornada marcada por el deseo común de avanzar hacia una ciudad más justa y segura para todas sus vecinas.El encuentro, que se desarrolló entre la puerta del Ayuntamiento y el Complejo Sociocultural Envidarte, se convirtió en un espacio de reflexión y de compromiso renovado. La jornada comenzó a las 11.00 de la mañana con la instalación de una mesa informativa organizada junto a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género y el Consejo Municipal de la Mujer, que ofreció recursos e información sobre las violencias machistas.Una hora más tarde, a las 12.00 del mediodía, dio comienzo el acto institucional, en el que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó la necesidad de sostener una defensa firme de la igualdad como base para erradicar la violencia machista.“Necesitamos una sociedad en la que avancemos en una igualdad real y efectiva, solo así conseguiremos los objetivos compartidos”, señaló el primer edil, cuyas palabras marcaron el tono de una jornada que pretendía reivindicar derechos, pero también mirar de frente una realidad que sigue afectando a miles de mujeres.En ese mismo sentido, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, recordó que el 25N vuelve cada año como una llamada urgente a la implicación colectiva. Su mensaje quiso subrayar la responsabilidad de todos los actores sociales.“La igualdad es una tarea de ciudad, requiere compromiso institucional, requiere participación ciudadana y requiere corresponsabilidad”, afirmó Bujalance, quien apeló a la ciudadanía a asumir la igualdad, más allá de la asistencia puntual a un acto, como un pilar común y cotidiano.El acto institucional incluyó también la lectura del manifiesto de la Escuela de Feminismo y Bienestar “Pisando Fuerte”, que volvió a poner el foco en la necesidad de construir entornos seguros y libres de violencia. Tras ello, se guardaron cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas.La jornada avanzó de la mano de las integrantes de la Escuela “Pisando Fuerte”, que presentaron unabasada en su manifiesto. La escena, sencilla y a la vez poderosa, trasladó la idea de romper silencios, de dejar caer aquello que oculta o limita, y de reivindicar la fuerza que surge del acompañamiento entre mujeres.Como cada año, el pleno extraordinario cerró la programación institucional del 25N con el debate de la moción presentada por el Consejo Municipal de la Mujer. La propuesta puso el acento en el refuerzo de los instrumentos judiciales de protección, en la violencia de género digital y en la mejora de la atención sanitaria y psicológica a las mujeres que la sufren.Durante la sesión, la portavoz de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, señaló la importancia de sostener políticas valientes que resistan el paso del tiempo y la tentación del gesto vacío. Lo expresó con firmeza: “todas las instituciones debemos garantizar políticas valientes y sostenidas en el tiempo, porque las cifras nos obligan a actuar con determinación. El 25N no es un gesto simbólico, es una responsabilidad colectiva”, afirmó.En conjunto, la jornada institucional sirvió para reforzar la voluntad del Ayuntamiento de Montilla de seguir avanzando hacia una ciudad libre de violencia contra las mujeres, poniendo el acento en la protección, la prevención y la educación en igualdad. Y es que, como quedó patente en cada intervención y en cada gesto, el 25N no se limita al calendario: es, más bien, un recordatorio de que la igualdad se construye día a día y de que esa tarea debe implicar a toda la sociedad.