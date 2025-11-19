Montilla impulsa la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Área de Servicios Sociales, inauguró hace unos días el curso, una acción formativa destinada a fomentar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. La iniciativa, organizada por la Fundación Randstad en colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur y el propio Consistorio montillano, permanecerá activa hasta el próximo 27 de noviembre.El programa, que se desarrolla en el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena", cuenta con la participación de quince personas y una duración total de 48 horas. Su propósito esencial es proporcionar a los alumnos herramientas prácticas y competencias profesionales que faciliten su empleabilidad y su acceso al mercado laboral.La formación combina contenidos teóricos y prácticos en distintos ámbitos laborales. Incluye módulos específicos de Primeros Auxilios, Prevención de Riesgos Laborales, Manipulación de Alimentos y Manejo de Carretillas Elevadoras, todos ellos con certificación oficial. La parte práctica, prevista para la jornada de hoy, se llevará a cabo en la, entidad que también acogerá una visita final el 27 de noviembre como cierre del curso.Durante la presentación de la iniciativa, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, destacó el valor de esta iniciativa como motor de transformación social. “Este tipo de programas reflejan la apuesta del Ayuntamiento por seguir generando oportunidades reales de empleo para colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral”, comentó el edil.Carmona subrayó, además, la relevancia de las alianzas institucionales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. En palabras del edil socialista, “mantener la colaboración entre el sector público, el tejido empresarial y las entidades sociales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa” es una prioridad constante para el Consistorio montillano.Por su parte, las técnicas de proyectos sociales de la Fundación Randstad, Marina Sánchez y Marina Hidalgo, explicaron que “esta formación busca ofrecer nuevas oportunidades laborales a personas con discapacidad, reforzando sus habilidades y facilitando su inserción profesional”.En la misma línea, Andrés Jurado, representante de la Fundación Caja Rural del Sur, señaló que “como entidad comprometida con el desarrollo social y económico del territorio, participamos encantados en iniciativas que promuevan la inclusión laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas”.La colaboración entre instituciones públicas, fundaciones y empresas locales vuelve a situar a Montilla como un referente en el impulso de políticas activas de inclusión. Y es que, más allá de la enseñanza técnica, este tipo de formaciones representan una oportunidad de crecimiento personal y social para quienes más lo necesitan.Esta acción formativa se enmarca dentro de los programas de cooperación social de la Fundación Randstad y refuerza, al mismo tiempo, el compromiso del Ayuntamiento de Montilla con la formación como herramienta clave para la integración, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.