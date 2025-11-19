El Club Deportivo Salesianos Montilla brilla en la capital cordobesa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla dio este fin de semana un nuevo paso adelante en su prometedora trayectoria formativa al participar en el II Torneo de Ajedrez Sub-16 del Centro Comercial La Sierra de la capital cordobesa, a donde acudió con una representación de veinte jóvenes jugadores que dejaron una huella más que visible del buen momento que atraviesa la cantera de la entidad.La presencia de veinte inscritos dentro de un total de cien participantes no solo llamó la atención por su volumen, sino también por la energía que transmitieron los jugadores más jóvenes, muchos de ellos en pleno aprendizaje pero ya capaces de desenvolverse con soltura en un torneo de este nivel. Y es que la cantera del Club Deportivo Salesianos Montilla, todavía joven pero cada vez más asentada, está demostrando una madurez competitiva que sorprende incluso en los entornos más experimentados.El gran protagonista de la jornada fue David Martín Martín, que se proclamó campeón absoluto del torneo tras una actuación firme, paciente y muy celebrada por sus compañeros. Su triunfo tuvo ese brillo especial que deja claro que el talento local sigue creciendo a buen ritmo. Además, el club sumó otra alegría gracias al segundo puesto logrado por Juan José Vaquero en la categoría Sub-8, un resultado que consolidó su excelente evolución en los últimos meses.De igual modo, también se vivió un momento especialmente emotivo con el tercer puesto de Darío Sanabria Arias en la categoría Sub-10. Muy querido dentro del club, su logro fue recibido con un entusiasmo sincero que reflejó la complicidad que se respira dentro del grupo. Más allá de los trofeos, la jornada dejó la sensación de que estos jóvenes no solo compiten, sino que disfrutan del ajedrez como una experiencia compartida.Por otro lado, el Club Deportivo Salesianos Montilla quiso destacar el esfuerzo de todos los jugadores presentes en el torneo, independientemente de sus resultados. Las familias, siempre atentas y dispuestas a acompañar cada paso, volvieron a ser un pilar fundamental para que la participación se desarrollara con la misma ilusión que caracteriza cada desplazamiento. En ese sentido, el Club Deportivo Salesianos Montilla subraya que este apoyo constante es clave para continuar construyendo una base sólida que permita seguir creciendo.