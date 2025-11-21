Montilla honra el centenario de Manuel González con una exposición que recupera su legado fotográfico



FOTOGRAFÍA: JOSÉ REY GARCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JOSÉ REY GARCÍA

El Ayuntamiento de Montilla inaugurará esta tarde la exposición, una propuesta cultural que recuperará para la ciudadanía la mirada íntima y, al mismo tiempo, universal de uno de los fotógrafos más queridos de la ciudad y de la Campiña cordobesa. Será un reencuentro con una obra que, durante décadas, atrapó la evolución social y emocional de un municipio que el autor convirtió en su hogar.La muestra, que podrá visitarse desde mañana y hasta el próximo jueves 27 de noviembre en el Salón Municipal San Juan de Dios, anexo al Ayuntamiento, pretende ofrecer un recorrido completo por la vida y la trayectoria de Manuel González Candelas.Para ello reúne imágenes, objetos personales y material documental que permiten entender tanto al fotógrafo minucioso y curioso como al vecino cercano que acompañó con su cámara los grandes y pequeños momentos de Montilla. El ambiente de la exposición invita a detenerse, a mirar despacio y a reencontrarse con escenas que muchos montillanos reconocen como propias.Durante la presentación de la muestra, la concejala de Cultura, Soledad Raya, subrayó el valor de esta conmemoración. La edil señaló que “Manuel González es un símbolo de la imagen en Montilla, un referente que no podemos olvidar. Con esta exposición queremos rendirle homenaje en el año de su centenario”.La edil montillana destacó, además, “la importancia de conservar su legado fotográfico y de acercarlo a nuevas generaciones”. Sus palabras resonaron como un recordatorio de la huella que el autor, natural de Villa del Río, dejó en la memoria colectiva y de la necesidad de mantener vivo ese patrimonio visual.El recorrido expositivo permitirá contemplar alrededor de doscientas fotografías coloreadas a mano, realizadas tras su jubilación, etapa en la que el fotógrafo regresó a su oficio desde un enfoque plenamente artístico. Esas piezas, trabajadas con paciencia artesanal, revelan una sensibilidad distinta, más contemplativa, casi íntima.Por otro lado, la muestra ofrece una selección de su trabajo como reportero gráfico de la Agencia EFE, para la que comenzó a colaborar a finales de los años cincuenta cubriendo acontecimientos de la Campiña Sur. Esas imágenes, más documentales y vinculadas a la actualidad, completan el retrato profesional de un autor capaz de oscilar entre el arte y la crónica sin perder autenticidad.La exposición incorpora también una vitrina dedicada a uno de los episodios más recordados de su carrera: las fotografías del, una serie que recorrió medios de comunicación de todo el país y que consolidó su nombre más allá del ámbito local. Junto a ello se exhiben varias de sus cámaras y diferentes imágenes familiares que ayudan a contextualizar su vida, su tiempo y su manera de mirar.El cronista oficial de Montilla, José Rey García, yerno del fotógrafo, agradeció al Ayuntamiento la organización de esta efeméride y afirmó que la muestra reconoce la trayectoria vital, artística y laboral de Manuel González Candelas, nombrado Hijo Adoptivo de Montilla en 2005, y que "siempre llevó a gala su vínculo con esta ciudad".Sus palabras, cargadas de emoción, evocaron la relación profunda que el fotógrafo mantuvo con la localidad desde su llegada en 1939, cuando apenas era un joven que encontraba en la imagen la herramienta perfecta para descifrar un pueblo que trataba de abrirse paso tras la posguerra.Esa conexión se consolidó con los años. Manuel González retrató fiestas, calles, personajes y paisajes durante más de medio siglo, convirtiéndose en cronista gráfico de la vida cotidiana. Su trabajo no solo documentó hechos y transformaciones, sino que moldeó la forma en que Montilla se mira a sí misma.Buena parte de esa memoria colectiva quedó fijada en miles de instantáneas que, en 2006, ya eran reconocidas como un patrimonio visual imprescindible. Muchas de ellas acabaron reunidas en, un volumen que actúa como álbum sentimental de toda una ciudad.Hoy, casi dos décadas después de su fallecimiento en 2006, Montilla vuelve a tender un puente hacia el legado de Manuel González Candelas. La exposición que abrirá sus puertas esta tarde no solo recupera su obra, sino también el pulso de una ciudad que él retrató sin prisa y con fidelidad. Desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a asistir a la inauguración y a recorrer la muestra "para disfrutar con calma de un legado fotográfico de enorme valor para Montilla".