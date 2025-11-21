IU alerta del recorte en la PAC durante una visita a la Cooperativa La Unión



FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

El diputado por Córdoba de Izquierda Unida (IU) en el Grupo Parlamentario SUMAR, Enrique Santiago, encabezó ayer una visita a las instalaciones de lade Montilla para conocer de primera mano las consecuencias económicas que implicaría el recorte de la Política Agraria Común (PAC) entre los agricultores de la comarca.Santiago estuvo acompañado por el candidato al Parlamento de Andalucía, Ernesto Alba, y por la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, quienes manifestaron la "preocupación" y el "clima de inquietud" que comparten con el sector agrario por el impacto que tendrán las nuevas decisiones en torno a la PAC.En ese contexto, la portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla alertó del impacto del posible recorte del 35 por ciento en los fondos destinados a la Política Agraria Común, “algo muy grave para el campo andaluz y, en consecuencia, también muy grave para Montilla”.Rodríguez expuso que la reducción del 35 por ciento en las ayudas supondría “85.000 millones de euros menos para los agricultores y los ganaderos de nuestra tierra”. A su juicio, ese ajuste “va a suponer una estocada para muchas de esas pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas que sacan adelante muchas familias”.En ese sentido, la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla alertó de que los efectos de un recorte drástico en la PAC podrían agravar el proceso de despoblación que sufren muchos territorios rurales. “Tenemos que tener en cuenta que para los agricultores, la PAC representa en torno al 30 por ciento de sus ingresos anuales, por lo que sería muy difícil sacar adelante una explotación agrícola o ganadera con una merma de un tercio de los ingresos”, apuntó.Durante su intervención, Rodríguez también puso el foco en el motivo que, a su juicio, originaría el recorte previsto para el periodo 2028-2034. Lo definió como “algo tan surrealista, tan humano y tan anacrónico como es el armamento”, insistiendo en que se trata de una “barbaridad” que contradice los esfuerzos por fortalecer el Estado del Bienestar.Además, la edil montillana destacó que estas decisiones responden a presiones externas, del presidente Estados Unidos, Donald Trump, que "ha tomado la decisión de que Europa tiene que invertir en armamento y, además, que tiene que comprársele a él".Por su parte, Enrique Santiago cargó contra la posición del Partido Popular (PP) y Vox, a quienes acusó de permitir los recortes y contribuir a ellos en el ámbito europeo. “Tan preocupantes son los recortes de la PAC como la complicidad de la derecha, del PP y de Vox, que los están impulsando y los están permitiendo en la Unión Europea”, dijo el diputado de SUMAR, antes de recalcar que estas decisiones “son, en realidad, para nutrir las empresas de armamento de los Estados Unidos por imposición del jefe de Vox y del jefe del Partido Popular, que no es otro que Donald Trump”.El diputado de IU quiso dejar claro a quién considera directamente responsable de la situación. “Los agricultores tienen que saber que los responsables en el recorte de la PAC, los que están callados sin denunciarla, son el Partido Popular y Vox”, concluyó.Tanto Enrique Santiago como Rosa Rodríguez quisieron agradecer la acogida recibida por parte de la Cooperativa La Unión, con su gerente, Francisco Fernández, al frente. La visita concluyó con un recorrido por las instalaciones de la entidad, símbolo de la fortaleza cooperativa de Montilla y ejemplo de cómo la agricultura continúa siendo el pilar sobre el que se sustenta buena parte de la economía local.No en vano, La Unión es una de las entidades de referencia dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la DOP Aceite de Lucena. Fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), la cooperativa ha crecido hasta convertirse en un motor productivo que desarrolla la mayor vendimia de toda Andalucía, con cifras que impresionan: alrededor de 10 millones de litros de vino blanco cada campaña, un millón de litros de vino tinto y unos tres millones de kilos de aceite de oliva.Su avance obligó hace unos años a la entidad a ampliar infraestructuras, levantando nuevas instalaciones en la calle Río de la Hoz sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados. En la actualidad, la cooperativa suma más de 1.800 socios que aportan uva y aceituna.