Miguel de Barrios: el poeta montillano que conquistó Ámsterdam

Montilla conmemora este lunes, 3 de noviembre de 2025, el 390.º aniversario del nacimiento de Miguel de Barrios y Valle, un escritor excepcional del Siglo de Oro español, cuya vida fue un viaje entre la fe, el arte y el exilio. Poeta, dramaturgo, filósofo y militar, este ilustre montillano fue una de las figuras más singulares de la diáspora sefardí, artífice del gongorismo en la judería de Ámsterdam y, sobre todo, un hombre que consiguió dejar huella en la historia de la literatura hispana y en la pintura universal. No en vano, fue inmortalizado por Rembrandt Van Rijn junto a su esposa, Abigail de Pina, en el célebre cuadroNacido en Montilla el 3 de noviembre de 1635, bajo la alcaldía de Ignacio Fernández de Córdoba, Miguel de Barrios fue bautizado en la Parroquia de Santiago Apóstol. Pertenecía a una familia de judeoconversos portugueses procedente de Vila-Flor, en la región de Trás-os-Montes, que pese a haber abrazado públicamente el cristianismo, continuaba practicando su fe judía en secreto.Su padre, Simón de Barrios, conocido también como Jacob Leví Caniso, llegó a ostentar el título de “don” y una patente militar, mientras que su madre, Sara Valle (Sebastiana del Valle), era hija del comerciante luso Ishac Cohen de Sosa. De aquella unión nacieron nueve hijos, entre ellos Miguel, que más tarde firmaría también como Miguel Daniel Leví de Barrios.A mediados del siglo XVII, la sombra de la Inquisición alcanzó a la familia. El Santo Oficio de Sevilla descubrió una trama de criptojudaísmo en la que estaban implicados Miguel de Barrios, su primo Ignacio —presidente de Guatemala y general de artillería— y varios de sus hermanos. Las confesiones forzadas y los procesos inquisitoriales llevaron a los Barrios a huir de España en 1661, perseguidos bajo busca y captura. Aquel exilio marcaría para siempre el destino del joven poeta montillano.Su recorrido por el Mediterráneo y Europa fue tan errante como fecundo. Tras un paso por Argelia, donde su familia intentó rehacer su vida, Miguel de Barrios se trasladó a Italia y posteriormente a Niza, antes de cruzar el Atlántico en 1660 con un grupo de judíos que se estableció en Trinidad y Tobago. Allí perdió a su joven esposa, un golpe que lo empujó a regresar a Europa, concretamente a Bruselas, donde se alistó en el ejército español en Flandes y alcanzó el grado de capitán de infantería.En la capital flamenca floreció su vocación literaria. Allí escribió algunas de sus obras más tempranas, como(1663), un compendio de romances, décimas y sonetos que revelaba su talento lírico y su profundo conocimiento del estilo culterano. También nacieron en Bruselas títulos como(1672),(1670-74) o(1673), en los que fusionaba el rigor teológico con la musicalidad poética propia del barroco.Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó más allá. En 1672, Miguel de Barrios se trasladó a Ámsterdam, ciudad que se convertiría en su verdadero refugio intelectual. En el ambiente cosmopolita y tolerante de las Provincias Unidas de los Países Bajos, el autor montillano pudo escribir y publicar libremente en castellano, rodeado de una vibrante comunidad sefardí que florecía tras siglos de persecución.Allí fundó y participó en varias academias literarias, como la Academia de los Sitibundos (1676) y la Academia de los Floridos (1685), espacios donde los poetas y pensadores judíos españoles debatían sobre arte, religión y filosofía. En estas tertulias figuraban personajes como Manuel de Belmonte, agente del rey de España, el doctor Isaac de Rocamora, o el poeta Isaac Gómez de Sosa. Todos compartían un lema luminoso y espiritual: “El alma es fuego del Señor”.De ese contexto nacieron también sus reflexiones sobre el destino del pueblo judío y su firme creencia en la llegada del Mesías, que esperaba para el Año Nuevo de 1675. A lo largo de su vida, Miguel de Barrios alternó la creación literaria con la actividad comercial, sin abandonar nunca su búsqueda de sentido y redención.Su obra más tardía, escrita en Ámsterdam, incluye títulos como(1688),(1688) o(1689), en los que combinaba la erudición histórica con la fe y la alegoría.Pero el legado de Miguel de Barrios no se detiene en las letras. Su figura traspasó las fronteras del papel cuando el pintor Rembrandt Van Rijn, el genio más universal del arte holandés, lo retrató junto a su esposa Abigail de Pina en el cuadro conocido como, expuesta de forma permanente en el Rijksmuseum de Ámsterdam, que atesora la más famosa colección de pinturas del Siglo de Oro neerlandés así como una rica colección de arte asiático y egipcio.Esta obra, pintada hacia 1668, encierra una profunda carga simbólica: el gesto delicado, la mirada cómplice, la luz que acaricia los rostros... Todo parece hablar de la intimidad y el amor en medio del exilio. Con aquel lienzo, Rembrandt inmortalizó no solo a una pareja, sino también la unión entre el arte, la fe y la resistencia cultural de una comunidad que buscaba su lugar en el mundo.Miguel de Barrios murió en Ámsterdam en 1701, a los 65 años, y fue enterrado junto a Abigail en el cementerio judío de la ciudad. Hoy, casi cuatro siglos después, su nombre sigue resonando entre los muros de Montilla, la tierra donde nació y que lo vio partir en busca de libertad.Su vida, marcada por la persecución y el talento, por la poesía y el exilio, encarna el destino de una generación de sefardíes que convirtieron el dolor en arte y la nostalgia en palabra. Y es que recordar a Miguel de Barrios, en este 390.º aniversario de su nacimiento, es también recordar que la identidad y la creación no conocen fronteras.