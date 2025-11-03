La reafirmación de sus intenciones

Unión Balompédica Lebrijana 1 -- 2 Montilla Club de Fútbol

Unión Balompédica Lebrijana: Lebron, Juande, Guti, Arana, Henrique, David Moreno, Ranchero, Matías, Sibaja, Rayo y Antonio Recio. También jugaron Gómez, Mochón, Pepe Tejero, Bustos, Chamorro.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Tiago y Alberto Bermejo. También jugaron Sergio Heredia, Pedro Crespín, Amara, Rafa Alcaide y Abraham Nelson.

Goles: 1-0 David Moreno (m. 15); 1-1 Fran González (m. 36); 1-2 Amara (m. 67).

Árbitro: Alfonso Romero Terrón (Huelva). Amonestó por parte local a Gómez y al técnico, Jesús Ceballos. Expulsó por roja directa a Guti (m. 81). En el bando visitante, los amonestados serían Alfonso Carraña, Moslero, Fran González, Amara, Juan María y al técnico, Isaac Cuesta.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Lebrija, ante unos 150 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol obtuvo ayer su cuarto triunfo consecutivo en liga. En uno de los campos más complicados de la categoría, el cuadro de Isaac Cuesta doblegó al segundo clasificado, la Unión Balompédica Lebrijana. Los montillanos mostraron una necesaria capacidad de reacción en la primera mitad, unida al oficio colectivo y madurez en su juego que permitió a los auriverdes tomar la ventaja en el marcador en el segundo acto. Con esta victoria, los vinícolas suman 16 puntos, empatados a puntos con Lebrijana y Atlético Palma del Río en la segunda plaza clasificatoria.El encuentro comenzó con la única novedad en el once titular de Alberto Bermejo con respecto a la jornada anterior. Los primeros compases serían de dominio del esférico por parte visitante, mientras el cuadro lebrijano buscaba la verticalidad y el juego directo.Con esta perspectiva, la presencia en ataque fue mayor para el cuadro local, obteniendo el uno a cero a los 15 minutos de juego. Un mal despeje de la defensa vinícola lo aprovechó David Moreno para batir a Rafa Martínez con un disparo ajustado al palo.Tras el gol, el Montilla mantuvo su idea de juego. Largas posesiones del esférico esperando encontrar espacios entre la defensa local. En el bando rival, el contragolpe era el arma más usada. Con el paso de los minutos, el Montilla fue capaz de acercarse con mayor peligro sobre la meta lebrijana.Fruto de ello, los montillanos conseguían el empate a los 36 minutos. Un córner desde el lateral izquierdo del ataque auriverde lo remató Fran González con su testa, estrellándose el esférico en el palo. El rechace lo recogió el propio González y batió por bajo al guardameta para establecer el empate a uno.El tanto dio alas a un Montilla que fue superior en la recta final. Las acciones ofensivas comenzaron a fluir, teniendo Tiago en un balón dentro del área que blocó el guardameta una clara opción para los auriverdes. En el ocaso del primer acto, un córner que ejecutó muy cerrado Antonio Pino lo despejó de puños con dificultades el cancerbero, estrellándose el esférico en la madera. Instantes después, concluyó la primera mitad.Las sensaciones eran positivas en los montillanos, capaces de reaccionar al tanto inicial y mostrando peligro sobre la meta lebrijana. Sin embargo, el inicio de la segunda mitad hizo a los de Isaac Cuesta aprender a sufrir. La Unión Balompédica Lebrijana dio un paso al frente y comenzó a merodear con insistencia la meta defendida por Rafa Martínez.Un disparo de Sibaja que obligó a intervenir al cancerbero vinícola sería el primer aviso. En la jugada posterior, David Moreno realizó un lanzamiento desde la frontal que golpeó el palo. El Montilla no se encontró cómodo en esa fase del encuentro, moviendo el banquillo el cuerpo técnico visitante en busca de alternativas.Sergio Heredia y Amara entraban en el terreno de juego, siendo claves en el devenir del encuentro. Cuando peor lo estaba pasando el Montilla, una contra prolongada por Antonio Pino no pudo ser concluida por Sergio Heredia, recogiendo el esférico suelto dentro del área Amara para anotar con un disparo raso ante la salida del guardameta. Era el uno a dos en el minuto 67 de partido.Un gol muy celebrado por la expedición montillana, sabedora de la importancia de un triunfo ante un rival directo. La paciencia y la capacidad de resistencia de los montillanos tenía recompensa. Ambos banquillos siguieron moviendo ficha, dando oxígeno a los suyos para la recta final del encuentro.La Lebrijana sobrellevó el golpe con varios arreones que hicieron partícipe a Rafa Martínez con una serie de intervenciones de gran mérito. El cuadro auriverde volvió a mantenerse firme y, tras ello, tuvo su momento. En una jugada personal de Juan María en la que se deshizo de varios rivales, el mediocentro realizó un pase entre líneas a Sergio Heredia que, cuando encaraba el mano a mano con el cancerbero, sufrió un fuerte derribo en la frontal del área.El colegiado no dudó y mostró la roja directa al defensa local. El Montilla obtuvo así la superioridad numérica para administrar los instantes finales. El propio Sergio Heredia, en una excepcional jugada personal por el costado, pudo cerrar el partido. Pese a ello, su disparo dentro del área lo blocó el guardameta. Corría el minuto 85 de partido.A escasos minutos de la conclusión, la Lebrijana consiguió llegar al área montillana y Pepe Tejero, tras un pase al corazón del área, mandó su disparo al lateral de la red. Tras el susto, el Montilla apretó los dientes y alcanzó el triunfo tras siete minutos de añadido. La próxima cita para los montillanos será este próximo domingo, a las 12.30 del mediodía, ante la Unión Deportiva Los Barrios, en el Estadio Municipal de Montilla.