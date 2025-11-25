Máxima satisfacción para el Club Baloncesto Montilla

Club Baloncesto Cabra 46 -- 77 AVATEL Montilla

GP Servicios Educativos Club Baloncesto Cabra: Inma Delgado (9), Julia Pastor (3), Eugenia Garrido, Lucía Güeto (8), Martina Torralbo, Valeria Cañete (4), Irene Montilla, Celia Zamudio (5), María Araceli (15), Amalia Bravo (2) y Carmen López.

AVATEL Montilla: Ithaisa (3), Sole Ruiz (2), Marta García (4), Teresa Delgado (15), Nazaret (15), María Luque (3), Aurora Arroyo (5), Laura Delgado (6), Isa Casado (2), Estefanía Parra (4) y Carmen Castro (18).

Parciales: 11-25; 9-21; 12-13; 14-18.

DS Smith Al-Yussana 40-59 Come & Pizza

Club Baloncesto DS Smith Al-Yussana: Rubén Pérez, Fran Aguilar (3), Jesús Sánchez, Ángel Ortega, Antonio Jesús Ortiz (6), Javi Amaro (9), Fran Jiménez (4), David Burguillos (1), Javi Arroyo (10), Pablo Jiménez (2), Juanje (5) y Antonio Rivas.

Come & Pizza Montilla: Salido, Javi Sánchez (2), Víctor Vega (11), Migue Bellido, Edu Merino (10), Omar (4), Rafa Sánchez (3), Álex Herrador, Agustín Mora (23), Mario Carmona (1) y Javi Delgado (5).

Parciales: 10-12; 9-21; 12-12; 9-14.



Doble triunfo para las primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla. En un fin de semana decisivo para mantener sus aspiraciones ligueras, ambos equipos obtuvieron el triunfo. Por parte del plantel femenino, las de Agus Leiva alcanzaron una amplia victoria en su visita a tierras egabrenses, sumando la tercera victoria liguera. En lo que respecta al cuadro masculino, los pupilos de David Gómez llegaban al cuarto triunfo en la competición tras una trabajada victoria ante el Club Baloncesto DS Smith Al-Yussana en el feudo lucentino.Necesaria victoria para el conjunto montillano en su lucha por escalar posiciones en la tabla. Las montillanas impusieron su ritmo de principio a fin, siendo la efectividad en ataque unas de las claves en la contienda. El primer cuarto se desarrolló con distintos parciales, siempre favorables a las vinícolas, que hicieron posible cerrar el período con un 11-25 en el electrónico.En el segundo cuarto, el juego exterior daba sus frutos a las visitantes, observándose una serie de acciones ofensivas finalizadas con acierto que ampliaron la ventaja a más de veinte puntos (20-46). A pesar de los intentos por reducir las distancias en el marcador por parte local, el conjunto montillano tuvo la paciencia necesaria para ir, poco a poco, sumando puntos en su casillero también desde el juego interior y los lanzamientos de tiro libre.Tras el paso por vestuarios, el encuentro decayó en el porcentaje de acierto a canasta, viéndose alternancias en la posesión y un juego menos elaborado. Fruto de ello, las montillanas apenas pasaron apuros para mantener el marcador favorable, e incluso las producciones ofensivas, que alcanzaron un óptimo desenlace, hicieron posible la victoria parcial por 10-12.Ya en el último acto, las visitantes manejaron los tiempos del encuentro, alargando las posesiones y buscando el juego interior para facilitar la anotación. Los puntos obtenidos desde la pintura, sumados a lo cosechado desde la línea de tiro libre tras la acumulación de faltas por parte local, hizo el resto para llegar al definitivo 46-77.Triunfo ante un rival directo por parte de los montillanos en su visita a tierras aracelitanas. Los de David Gómez comenzaban la contienda con dificultades en la anotación, viéndose a un cuadro lucentino bien plantado en pista y con una defensa zonal que perjudicó la elaboración en ataque de los visitantes. Fruto de ello, el primer cuarto vislumbró un escaso bagaje ofensivo. Varios arreones en los vinícolas hicieron posible el triunfo parcial por 10-12.El segundo acto se inició con idas y venidas en ambas canastas, sin acierto sobre el aro. Por suerte para los intereses montillanos, con el paso de los minutos se alcanzaba un parcial de 0-7 tras varias acciones finalizadas con éxito.Pese a ello, los de David Gómez no aprovechaban los errores en el tiro local, no alcanzando buenos números en el rebote defensivo para alejar aún más a su rival del encuentro. Ya en la recta final, otra serie de canastas a favor y los porcentajes favorables en el tiro libre harían alcanzar una ventaja de +14 para el cuadro foráneo.Tras el paso por vestuarios, los montillanos mejorarían en el aspecto reboteador, haciendo posible un mayor número de ataques favorables. No obstante, estos ataques no se tradujeron en anotación en numerosas ocasiones, viéndose una igualdad final en el acierto que dejó el marcador con una distancia similar para el último período.En el cuarto definitivo, Al-Yussana no mostró capacidad de reacción, uniéndose esta circunstancia a una buena defensa montillana que permitió gestionar el triunfo momentáneo. A cinco minutos de alcanzar la finalización, la ventaja llegó hasta los +19 para un Come & Pizza Montilla que supo tener paciencia y cerrar la contienda.