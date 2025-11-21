La Banda Pascual Marquina rendirá tributo al Romanticismo en su concierto de Santa Cecilia

Una trayectoria ejemplar



El Teatro Garnelo acogerá este domingo el tradicional Concierto de Santa Cecilia ofrecido por la Banda de Música Pascual Marquina en honor a la patrona de los músicos, una cita que vuelve a convertirse en uno de los momentos más esperados por la formación montillana y por el público local. La propuesta llegará a las 12.30 del mediodía con un programa que, este año, se adentra plenamente en el Romanticismo y en la fuerza emocional que caracteriza a este período musical.Desde su primera edición, celebrada en 1985, este concierto se ha consolidado como una tradición que acompaña cada mes de noviembre, en torno al día 22, con un repertorio de corte clásico que permite a la banda exhibir su faceta más académica.En esta ocasión, la selección gira en torno a la música programática, esa que busca sugerir imágenes, ambientes y emociones a través del sonido. Y es que el Romanticismo del siglo XIX abrió las puertas a nuevas formas de expresión, a obras que contaban historias sin necesidad de palabras y que, con el paso del tiempo, se han convertido en referentes universales.Bajo la batuta de Rafael Tejada Luque, quien celebra su décimo aniversario al frente de la formación, el concierto arrancará con la imponentede Piotr Ilich Tchaikovsky, una pieza de 1880 compuesta para conmemorar la victoria rusa frente a lanapoleónica y cuyo final, marcado por cañones y campanas, continúa siendo uno de los pasajes más reconocibles del compositor. Este guiño al primer programa que Rafael Tejada Luque dirigió hace diez años añade un matiz simbólico a la propuesta de este año.El recorrido continuará con la, de Edvard Grieg, cuya creación cumple ahora 150 años. Las cuatro piezas seleccionadas —— forman parte del imaginario colectivo y siguen sonando en anuncios, películas, videojuegos o espectáculos contemporáneos. La música incidental que Grieg compuso para la obra de Henrik Ibsen mantiene intacta su capacidad para evocar paisajes, tensiones dramáticas o atmósferas casi oníricas.Además, el programa celebrará otro 150.º aniversario: el del estreno de la ópera, de Georges Bizet. El público podrá disfrutar de una selección de esta partitura brillante y apasionada, donde se despliegan melodías célebres que transitan entre el amor, los celos y la tragedia. La, presente en la novela original de Prosper Mérimée, aporta un matiz especial a esta interpretación, pues sitúa a Don José en los campos montillanos dentro de su relato literario.El broche final llegará con lasde Aleksandr Borodín, fragmento de la ópera. Se trata de una pieza vibrante, desbordante de energía y exotismo, cuya creación quedó inconclusa tras la muerte del compositor en 1887 y fue finalizada por Nicolái Rimski-Kórsakov y Aleksandr Glazunov. Su fuerza rítmica y su carácter casi ritual la han convertido en una de las obras más interpretadas del repertorio romántico ruso.En este contexto, José María Córdoba, presidente de la Asociación Musical Montillana “Pascual Marquina”, subraya el valor cultural de este tipo de iniciativas. “No cabe duda de que uno de los papeles fundamentales de las bandas de música en los pueblos y pequeñas ciudades es el acercamiento de este tipo de música a núcleos de población en los que, de no ser así, no sería fácil tener acceso a tal deleite, promoviendo además su conocimiento y enriqueciendo su plano cultural”, señala Córdoba quien, además, anima a vivir esta experiencia musical en directo.La cita de este domingo adquiere aún más sentido si se observa la trayectoria de la banda, que nació en 1982 gracias a un grupo de montillanos de la Asociación Cultural “Amigos de Montilla”, con el apoyo decisivo de Miguel Jiménez Urbano. Desde entonces, la evolución ha sido constante. La primera aparición pública llegó en la procesión del Corpus Christi de 1984; tres años más tarde, la formación celebró su concierto de presentación oficial en la iglesia de San Agustín.Con el tiempo, la Banda Pascual Marquina fue creciendo, consolidando su cantera y ampliando sus horizontes musicales. Distintos directores han dejado su impronta —desde Juan José Amores Molero hasta David García Carmona o Francisco Hidalgo Cruz— antes de la llegada de Agustín Tejada Luque y, posteriormente, de su hermano Rafael, actual responsable de la batuta. Su labor ha permitido que la banda mantenga viva una intensa actividad cultural que ha llevado su música a distintos puntos de España, desde Andalucía hasta Aragón o Cataluña.En la actualidad, la Banda de Música “Pascual Marquina” está integrada por unos 50 músicos y cuenta con una escuela de educandos que supera los 40 alumnos, sostenida por siete docentes. La creación de la Banda de Iniciación en 2011 consolidó ese compromiso pedagógico que tantos frutos ha dado. A ello se suma su sensibilidad social, reflejada en numerosos conciertos benéficos organizados para apoyar a asociaciones como Proyecto Hombre Córdoba, Cáritas o Cruz Roja Española.Todo ese recorrido desemboca ahora en un concierto que no solo rinde homenaje a Santa Cecilia, sino que reivindica el papel de la música como elemento cohesionador. El programa, cuidadosamente diseñado, invita a viajar por algunas de las obras más representativas del Romanticismo, a disfrutar de una narrativa sonora que sigue emocionando siglo y medio después de su creación.Las entradas, con un precio simbólico de tres euros, estány en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". En caso de quedar localidades, se podrán conseguir, también, en la taquilla del propio Teatro Garnelo, desde una hora antes del inicio del concierto.